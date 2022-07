SUKOB SE RASPLAMSAVA Tviter tužio Maska zbog odustajanja od posla vrednog 44 milijarde dolara!

Kompanija "Tviter" podnela je tužbu protiv milijardera Ilona Maska (51) kako bi pokušala da ga prisili da završi posao kupovine ove popularne društvene mreže! Tviter u tužbi od suda traži da naredi Masku da dovrši kupovinu za dogovorene 44 milijarde dolara, odnosno 54,20 dolara po deonici.

Javni spektakl

Mask je najbogatiji čovek na svetu i vrednost njegove imovine procenjuje se na 226 milijardi dolara. - Nakon što je organizovao javni spektakl kako bi uvukao Tviter u igru, predložio i zatim potpisao ugovor o spajanju koji je pogodan za prodavce, Mask očito veruje da on - za razliku od svih drugih strana koje podležu ugovornom pravu države Delaver - može slobodno da promeni svoje mišljenje, uništi kompaniju, poremetiti njeno poslovanje, uništi vrednost deonica i ode - navodi se, između ostalog, u tužbi, uz dugačak popis svih kršenja ugovora Ilona Maska, što je skupo koštalo "Tviter" i njegove deoničare. Vrednost akcija kompanije na berzi pala je u ponedeljak na jedan od najnižih nivoa od 2020. jer su ulagači očekivali pokretanje tužbe i sudski spor. Otkako je Tviter 25. aprila prihvatio Maskovu ponudu, njegove deonice su izgubile više od trećine svoje vrednosti jer su ulagači postali sve skeptičniji da će se posao sklopiti prema dogovorenim uslovima. Istovremeno, berzanski tehnološki indeks Nasdaq pao je oko 12,5 odsto u istom periodu.

Okršaj na mreži... Donald Tramp, bivši predsednik SAD foto: EPA / DAVID MAXWELL

Vreme je za penziju: Žestok sukob s Trampom

Poslednjih dana na mrežama se vodi žestok sukob između Ilona Maska i Donalda Trampa, bivšeg predsednika SAD. Tramp je Maska optužio da je cirkusant, a ranije je otkrio da ga je on molio da dobije državne subvencije: - Kada je Mask došao u Belu kuću tražeći pomoć za sve njegove brojne projekte, bilo da se radi o električnim automobilima koji ne voze dovoljno daleko, automobilima s automatskim vozačem koji se sudaraju ili raketama koje ne stižu nigde i bez kojih bi bio bezvredan, rekao mi je da je moj veliki obožavalac i republikanac. Mogao sam reći: "Baci se na kolena i moli" i on bi to uradio - napisao je Tramp u poruci. Mask mu je odgovorio da je prestar da bude sledeći predsednik i da bi trebalo da "otplovi u zalazak sunca".