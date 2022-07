Na popisu su Grčka, Danska, Slovenija, Hrvatska i Slovačka. Tako se u dokumentu koji je potpisao premijer Mihail Mišustin navodi da "popis koji je odobrila vlada nije konačan i, uzimajući u obzir tekuće neprijateljske akcije stranih država usmerene protiv ruskih misija u inostranstvu, može se proširiti".

Urednik rubrike Planeta u Kuriru Andrej Mlakar objasnio je da je Rusija stavila Hrvatsku na spisak neprijateljskih zemalja jer je proterala ruske diplomate.

- Proglašene su neprijateljem zbog proterivanja stranih diplomata. Svaka zemlja ponaosob za sebe ima svoj slučaj, Hrvatska i Bugarska imaju slučaj sa ruskim diplomatama, pre svega proterivanje. Rusija je to doživela kao neprijateljski akt zbog optuži da su to zapravo špijuni a ne diplomate. Slovenija je imala slučaj sa diplomatama, sada je stavljena na spisak neprijatelja, kod njih je problem naoružavanje. Slovenija je poslala tenkove i pešadiju Ukrajini. To je bio dokaz da se stavi Slovenija na listu. Slovačka i Češka su stavljene na spisak neprijatelja zbog slične stvari - objasnio je Mlakar.

01:07 RUSIJA PROGLASILA HRVATSKU NEPRIJATELJEM! Objašnjeno i zbog čega: Hrvati i Bugari PROTERALI RUSKE DIPLOMATE, nazvali ih ŠPIJUNIMA

Kurir.rs/M.L.

