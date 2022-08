KINA SE OSRAMOTILA! Šahrimanjin za Kurir TV: Nemoj da pretiš SAD ako ne možeš to da ispuniš ZATO NIKAD NEĆE BITI FAKTOR POPUT RUSA

Avioni i ratni brodovi Kine učestvuju u vojnim vežbama i to oko samog ostrva, a tajvanske vlasti su saopštile da su ispaljene i balističke rakete, njih 11, i da je u toku "simulirani napad protiv ostrva".

Šahrimanjin smatra da je Kina prenaglašeno reagovala zbog posete Nensi Pelosi i da je napravila niz čudnih koraka nakon što je kongresmenka sletela.

- Bila je prenaglašena reakcija Kine za posetu predsedavajuće Pelosi. Zato što mi možemo da vidimo unazad nekoliko meseci da to nije prva kongresmenka koja je bila tamo. Jako je čudno zašto su baš na nju tako reagovali. Takođe je Kina sačekala da Pelosi poleti sa Tajvana, pa da onda krene sa ovim vojnim vežbama - rekla je Šahrimanjin.

foto: Kurir televizija

Takođe se osvrnula i na same pretnje Kine da će da obore avion kongresmenke.

- Malo je dugutantno da kao velika sila upućujete pretnje da će te taj avion da oborite, a onda to i ne uradite. To je sramota za njihovu javnu diplomatiju. Znate da nećete reagovati, pa zašto onda iskazujete takve pretnje? Takve pretnje mogu da se iskažu samo jednom. U slučaju Rusije smo videli šta se dešava ukoliko vi pretite nekome i onda to i ostvarite - rekla je Šahrimanjin.

Dodala je da ako bi Kina reagovala u vezi s Tajvanom to bi se veoma odrazilo na njenu ekonomiju.

- Ukoliko bi Kina reagovala u vezi s Tajvanom to bi se prvo odrazilo na njenu ekonomiju. Mi sada vidimo da njihova ekonomija bukti u Kini po tome što su im stanovi veoma skupi. Isto, kada je Rusija nameravala da izvrši agresiju na Ukrajinu, oni su stvarali veštački gasnu krizu unapred kako bi testirali šta se dešava. U 21. veku smo shvatili da nije krucijalno koliko vi imate tenkova, raketa ili drugog oružja, već koliko imate saveznika. Kina trenutno nema saveznika - rekla je Šahrimanjin.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:42 Španović: Kina je vojno na nivou Rusije iz 2014. godine