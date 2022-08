PILOT PROGNOZIRAO KAD I KAKO ĆE SE RAT U UKRAJINI ZAVRŠITI! Rusija primenjuje taktiku TOTALNOG UDARA, a finale tek sledi

Po njegovom stručnom mišljenju, Rusija primenjuje taktiku "totalni udar" što znači da prvo napada artiljerija, potom avijacija i tek na kraju pešadija.

Ignjatović smatra da će rat na jesen dobiti epilog te da će se obe strane pregrupisati, i da možemo očekivati finale imati tek na proleće 2023. godine.

- Da pođem prvo od napada na Krim, Ukrajina od trenutka kada je počeo ovaj sukob ima logističku podršku Zapada. Prvenstveno Amerike i Engleske. Oni dobijaju satelitske snimke, imaju podatke dronova, u svojim komandnim centrima imaju američke i engleske oficire koji su ukrajinsku vojsku trenirali godinama. Toga će biti sve više. Ono što je dalje problem na ovom frontu, Rusi još uvek nisu proglasili opštu mobilizaciju. Ti pokreti napred su lagani, studiozni, kvalitetni i nezaustavljivi. To je taktika totalnog udara, koja je primenjivana još u II svetskom ratu. Artiljerija ruši sve, pa avijacija, na kraju pešadija. Ponuda Severne Koreje o 100.000 vojnika, vrhunsko obučenih, ne bi me čudilo da to bude čak i 100.000 dobrovoljaca pored tih što su se javili. Zašto ne bi bilo dobrovoljaca i na strani Rusije, ima ih i na strani Ukrajine. Mislim da će tek oko novembra meseca rat imati neki svoj tempo i da će se na zimu obe strane pregrupisati, tek na proleće će biti finale. Rusi će zauzeti sve od Harkova do Crnog mora. Ja verujem da će doći do radničke razmene - izjavio je Ignjatović u Jutarnjem programu Kurir televizije.

06:37 RUSIJA PRIMENJUJE TAKTIKU TOTALNOG UDARA! Pilot precizno prognozirao kako i kad će se RAT ZAVRŠITI

DIMITRIJE MILIĆ, POLITIKOLOG Na terenu imamo vrlo mala pomeranja - Uskoro će biti pola godine otkako je počeo sukob. U ovih prethodnih pola godine videli smo i sa jedne i sa druge strane tvrdnje koje su bile lažne. Kada je rat u pitanju, nije nužno bitno da te zaraćene strane informišu. Iz tog razloga, sve ovo što sad imamo u javnosti kao optužbe, ne možemo znati šta je istina. Kada gledamo šta se dešava na terenu, vidimo vrlo malo pomeranja - rekao je Milić u Jutarnjem programu Kurir televizije.

