RUSIJA PROMENILA TAKTIKU, AMERIKA IZDALA NAREĐENJE! Profesor upozorava: Aktiviran je bezbednosni sistem NUKLEARKE, to je OPOMENA

Profesor Duško Tomić sa Fakulteta za bezbednost i globalne studije američkog univerziteta u Ujedinjenim arapskim Emiratima izjavio je u Jutarnjem programu Kurir televizije da je Rusija promenila svoju taktiku i da ide na dugotrajan rat.

Profesor je istakao da je Amerika promenu taktike prepoznala i da je izdala nalog pripadnicima svojih trupa da se pripreme za takvu vrstu aktivnosti.

- Američki podsekretar je istakao da su oni prepoznali da je Rusija promenila taktiku i da idu na dugotrajni rat. General Ostin je izdao nalog kako pripadnicima svojih trupa, tako i kontigentu koji se nalazi u Evropi da se pripreme za takvu vrstu aktivnosti. Paket koji je obećao Boris Džonson podrazumeva da će se snabdevati protivraketni sistem Ukrajine - rekao je prof. Tomić i ukazao na veliki problem:

- Ono što je problematično, a mislim da će se to i znati detaljnije u narednim danima, to je aktiviranje bezbednosnih sistema u nuklearnoj elektrani Zaporožje. To je veliki znak opomene celom svetu, a pre svega Evropi - kaže prof Tomić.

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

06:12 UKRAJINA IMA KECA U RUKAVU DA PROMENI TOK RATA? Stručnjaci na Kurir TV: Ishod sukoba se vidi iz aviona EVO ŠTA ĆE BITI SA RUSIJOM