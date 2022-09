ŠOKANTNA KOLUMNA VEDRANE RUDAN: Hrvatska spisateljica brutalno isprozivala Volodimira Zelenskog NA METI I GENERAL IZ OLUJE

Poznata hrvatska spisateljica i blogerka Vedrana Rudan u svom najnovijem blogu dotakla se ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog koga je isprozivala zbog navodnog iznajmljivanja svoje vile u inostranstvu ruskim državljanima.

Blog Vedrane Rudan pod nazivom "ZIMMER FREI" prenosimo u celosti:

- Znam da nema ni Hrvatice ni Hrvata koji iz džepa neće početkom iduće godine izvući poslednji hrvatski evro da bi izbegloj dečici, izbeglim majkama i izbeglim curama i momcima iz bratske nam Ukrajine osigurao: grejanje, školovanje, zdravlje, besplatan upis u vrtić, besplatan starački dom, besplatan stan, besplatnu zdravstvenu negu, besplatno…

Naša hrvatska srca su uvek i biće zauvek otvorena kad treba pomoći onima kojima je to potrebno, a Ukrajina pati. Ukrajina zbog zlikovca Putina toliko pati da nema te cene koju neće platiti Evropa da bi Ukrajina prestala da pati. U to ime i ako treba, čitava će Evropa, pa i mi Hrvatice i Hrvati, položiti svoje živote na oltar sad već naše domovine Ukrajine.

Zaboravila sam reći - bez mene. Meni se jedinoj u Evropi j*** za Ukrajinu. Reći ću vam i zašto da ne biste o meni ružno mislili. I ja kao i vi volim kad ljudi misle da sam empatična i da ću iz svog hrvatskog džepa izvući svoj poslednji hrvatski evro i dati ga onome ko pati. Pa ipak, kako rekoh, j*** mi se za Ukrajinu.

"K***o bešćutna, komunjaro nedo****na, četnikušo", čujem kako bljujete hrvatski bes u pravcu mene Hrvatice nehrvatice. Opustite se. Objasniću.

Ukrajina, svi znamo, ima predsednika Zelenskog, poznatog američkog ku*cosvirca. Znam, ali ipak, ponekad treba utvrditi gradivo, Zelenski je najbolji ku*copijanist na svetu. Pogorelić mu nije ni do kolena. Da jeste, možda bi Ameri na njega oko bacili. Dakle, Zelenski svira ku*cem, ali ne svira ku*cu.

Što znači svirati ku*cu? To znači raditi bezvezni posao, baviti se nečim nekorisnim. E, Zelenski nije taj. On sigurno ne koristi Ukrajini, i ne treba, plaćen je da koristi Americi i da j**e Evropu što mu uspeva, ali to nije sve.

Vaš Zelenski se, sakriven u nekoj pećini, pitaj boga gde, pravi heroji znaju pronaći pravu rupu, bavi pravim poslom. Kad Zelenski ne drži predavanja evropskim vođama i kad od njih ne traži zabranu ulaska Rusa u Evropu, tenkove, rakete i atomske bombe, onda kontaktira agenciju koja se bavi iznajmljivanjem nekretnina.

Nisam jasna. Ovih dana smo saznali da heroj, general i ku*cosvirac, ima vilu u Toskani, da, u Toskani, neće je valjda imati u Kijevu, pa s agencijom dogovara najam koji iznosi pedeset hiljada eura.(Izvor: Corriere Della Serra i drugi)

Ne, nije to sve. Agencija je našla neke Azijate koji su bili spremni da unajme vilu, ali su u poslednji čas otkazali pa je Zelenski iz svoje rupe bio oduševljen kad je čuo da će vilu unajmiti ruski par koji živi u Londonu. Pukla je bruka.

Ma, ne, ne, ne zbog toga što se Zelenski za vreme rata u našoj Ukrajini ima vremena baviti iznajmljivanjem svoje vile u Toskani, vila u Toskani se svakome može dogoditi, neki ku*cosvircu zameraju neprincipijelnost. Od nas Evropljana traži da Rusima ne damo ni kap ledene vode kad na njih kojim zlom naletimo na ulici, a on je spreman svoju vilu za lovu ustupi Rusima.

Iznenadilo vas je to, je li? Mene nije jer živim u Hrvatskoj i znam kako funkcionišu generali. Svi govore isto: "Stoko, evo ti oružje, crkni za Domovinu! Tebi grob, meni vila". Ipak, pod pritiskom evropske javnosti Zelenski više neće iznajmljivati vilu Rusima. Hoće vama, ako se odlučite dati nekoliko desetina hiljada evra planetarnom junaku dvadeset i prvog veka i borcu za vašu, moju, evropsku i svetsku demokratiju i slobodu. U to ime, neka nam dugo živi Amerika!

Nisam završila. Dok se svet, doduše kratko, tresao zgromljen biznisom onog ku*cosvirca i mi Hrvati smo saznali da imamo generala koji voli nekretnine. Svima nam znani heroj Domovinskog rata general Čermak koji je ko zna koliko puta polagao život na oltar Domovine, ali mu je oltar uvek rekao, odj**i, ima drugih, kupio je u Opatiji najlepšu vilu. U kešu je platio 12 miliona evra. (Izvor: samo Index)

Ne, ne, ne i ne! Nisam rekla čak ni pomislila da mi je čudno kako je general iz Domovinskog rata mogao izvući toliku lovu. Znam, sve je čisto, sve legalno, sve krvavim radom stečeno. Doduše, poznajem neke heroje Domovinskog rata koji okolo bauljaju gole guzice, ali sam sigurna da su to bili heroji od ku*ca.

Veličina herojstva se meri količinom evra koje imaš. Bilo bi zločesto i nezahvalno poricati sve one čine kojima je heroj i general Čermak zadužio Hrvatsku. Ja ne znam koji su to, ali znalci znaju. Meni je poznat samo ovaj njegov poslednji herojski čin. On je vilu u Opatiji kupio od Rusa i tako je jedinu nam Hrvatsku oslobodio od jednog Rusa, pi**a mu materina ruska, dabogda mu se seme zatrlo! Ma baš sam to dobro rekla!

Da! Da ne zaboravim. SLAVA UKRAJINI! Da. Da ne zaboravim." NEKA NAM ŽIVI JEDINA I VJEČNA HRVATSKA!*"

*Doktor Franjo Tuđman"

