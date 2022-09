RUSIJA I SEVERNA KOREJA SARADNJA IZ NUDŽE: Moskva primorana da kupuje milione raketa i granata za topove i haubice od Kima!

Rusija je primorana da kupuje naoružanje od Severne Koreje jer su zapadne sankcije smanjile sposobnost vlasti u Moskvi da vode invaziju na Ukrajinu, objavio je Njujork tajms, pozivajući se na dobro obaveštene obaveštajne izvore.

Prema deklasifikovanim obaveštajnim podacima, dnevnik prenosi da je Rusija kupila milione raketa i artiljerijskih granata od režima u Pjongjangu.

foto: Screenshot YT/A bit of everything

Obostrano prijateljstvo

- Što rat bude duže trajao, to će Rusija biti više primorana da kupuje dodatno oružje od Severne Koreje. Rusija je prošle nedelje primila prvu isporuku novih borbenih dronova iz Irana - navodi se u izveštaju.

I Iran i Severna Koreja su pod zapadnim sankcijama, a od početka ruske invazija na Ukrajinu svrstale su se na stranu Moskve. Njihovi odnosi su se od februara još više poboljšali. Severna Koreja s Kim Džong Unom na čelu priznala je otcepljenje ukrajinske Narodne republike Donjeck i Lugansk, pozivajući se na "obostrano prijateljstvo", dok je Vladimir Putin, predsednik Rusije, najavio proširenje "konstruktivnih bilateralnih odnosa".

Visoki američki zvaničnik, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je za agenciju AP da je okretanje Rusije ka Severnoj Koreji siguran pokazatelj da zapadne sankcije nanose štetu ruskoj armiji, zbog čega se pojavljuju nestašice oružja i municije. Uz to, ukrajinske snage su izvršile nekoliko uspešnih napada na skladišta oružja, što je dodatno otežalo položaj ruske armije na terenu. Ruska novinska agencija Regnum nedavno je prenela spekulacije da će lider Severne Koreje poslati 100.000 vojnika kao ispomoć Rusiji u Ukrajinu u zamenu za isporuke hrane i energenata.

Tehnički problemi

Američki obaveštajci navode da je Rusija prošle nedelje primila prvu isporuku borbenih dronova iz Irana, nakon što su ruski operatori proteklih meseci bili na obuci za njihovo upravljanje. U pitanju su dronovi tipa "mohadžer 6" i "šejded". Od kada su isporučeni, prijavljeno je više tehničkih problema vezanih za njihovo funkcionisanje. Vlasti u Teheranu su zvanično demantovale da isporučuju oružje i opremu bilo ruskoj bilo ukrajinskoj strani. Uprkos tome Džejk Salivan, savetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsednika Džozefa Bajdena, tvrdi da će Iran isporučiti više stotina dronova Rusiji. - Nemogućnost da nadomesti gubitak borbenih dronova utiče na komandni lanac i poremetilo je taktičke zamisli ruskih operacija u Ukrajini - navelo je britansko ministarstvo odbrane u svom poslednjem izveštaju o stanju na frontu.

Hladan tuš za Ukrajinu

EU iscrpla zalihe oružja

Zalihe oružja u zemljama EU ozbiljno su iscrpljene nakon slanja oružja Ukrajini, upozorio je visoki predstavnik Unije za spoljnu politiku Đuzep Borelj.

Tokom rasprave s poslanicima Borelj je pozvao države članice da obnove svoj arsenal, rekavši da je najbolji način da to učine "zajedno", jer bi to "bilo jeftinije". On je takođe priznao da je EU trebalo da započne s obukom ukrajinskih trupa pre godinu dana, kada su neke zemlje članice pozivale na to, tvrdeći da, da se to dogodilo, "bili bismo u boljoj situaciji", piše Politiko. U julu, šest najvećih evropskih zemalja nije ponudilo nikakvu novu bilateralnu vojnu pomoć Ukrajini, tvrdi Institut za svetsku ekonomiju.