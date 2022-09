DOKAŽI DA NISI! Čarls III ima tajnog sina? Sajmon tvrdi da je naslednik kralja i Kamile: Gde je moj DNK test?

Muškarac koji tvrdi da je "tajni sin" kralja Čarlsa III ponovo zahteva DNK test.

Sajmon Dorante-Dej (56) godinama tvrdi da je sin kralja Čarlesa III i Kamile Parker Bouls, nakon što je rekao da je to što je princ Vilijam imenovan za princa od Velsa "udarac u lice", prenosi Dejli star.

Već je dugi niz godina na sudu

On je čak rekao da je razgovarao sa mnogim pravnicima o načinima pokretanja postupka protiv novopečenog kralja i kraljice.

DNK testiranje bi moglo da bude bliže nego što se očekivalo, a njegov pravni tim kaže da ne vide "nikakav razlog" zašto bi Dorante-Dej trebalo da odbije DNK test.

Sajmon Dorante-Dej foto: ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tamo je došlo do rasprave između sudije, mene i njegovog advokata o pravnom statusu Čarlsa i da li je monarh zaštićen zakonom ili je iznad zakona. A odgovor na to je bio ne - rekli su mi da ne vide nikakav razlog zašto bi Čarls i Kamila kao i njihova porodica bili iznad zakona. Tako da je taj argument već bio i rešen, rekao je Dorante-Dej za Njuz 7.

-Mnogi ljudi su bili zabrinuti da će, kad Čarls postane monarh, to naštetiti mom slučaju. Ali to neće napraviti nikakvu zakonsku razliku, i dalje se nastavlja na isti način, dodao je Dorante-Dej koji je jasno dao do znanja da će se vratiti na sud kako bi dobio DNK test koji bi mogao da dokaže da li je u krvom srodstvu sa kraljem Velike Britanije.

-Teško je da se ne shvatiti Čarlsovo imenovanje Vilijama za princa od Velsa bilo kako drugačije osim kao udarac u lice. Ne želim da se tako osećam, ali se osećam. Samo mislim, najmanje što Čarls može da uradi je da mi da odgovor - prizna me. Daje Vilijamu takvu titulu, pa gde je moj odgovor? Gde je moj DNK test? Ako mi nisi otac, dokaži da nisi, rekao je on.

Kurir.rs/Dejli star