LUKAŠENKO: Sukob u Ukrajini može biti rešen za nedelju dana, sve zavisi od SAD i UK

Rešenje za sukob u Ukrajini može se naći za nedelju dana, rekao je beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko u intervjuu američkoj televiziji En-Bi-Si na marginama samita ZND u Astani 14. oktobra. saznaje BelTA.

- Sve zavisi od SAD i UK. Ako sutra shvatite da treba da sednemo za pregovarački sto i nađemo rešenje, verujte mi, naći ćemo rešenje za nedelju dana, rekao je šef države.

Aleksandra Lukašenka su takođe pitali o tvrdnjama Ukrajine o masovnim grobnicama i mučenju.

- Znate, vodi se informacioni rat. Ukrajinci pričaju o masovnim grobnicama, zločinima koje je počinila ruska strana. Ruska strana na sličan način otkriva masovne zločine koje je počinila ukrajinska. To su uobičajeni informativni napadi jedni na druge,. Rat besni. Kao rezultat ovog rata, u toku ovog rata, sve je moguće, uključujući i ono što ste rekli", rekao je predsednik.

On je istakao da je prije svega potrebno zaustaviti rat i tražiti izlaz, a ne pričati o tome kako su stvari loše. „Znamo da su stvari loše. Rat je uvek loš“, rekao je on. „Ne tako davno sam rekao da je svet trenutno zaokupljen problemom i da traži odgovor ko je kriv. Vidi, hajde da to shvatimo kasnije. Ljudi umiru svaki dan. Zaustavimo rat i dogovorimo se. A onda ćemo videti ko je u pravu, a ko nije. Pretpostavljam da je to normalna formula“, rekao je predsednik

