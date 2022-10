PESKOV: NATO pakt je de fakto već ušao u sukob, ali to ne utiče nan naše ciljeve! Operacija se nastavlja!

Ruski predsednik Vladimir Putin održao je 14. oktobra konferenciju za novinare u Astani. Mnogo pitanja vezanih za specijalnu operaciju zaštite republika Donbasa. Između ostalih, postavljalo se pitanje da li se Putin kaje za čim?

„Želim da jasno stavim do znanja da ovo što se danas dešava nije, najblaže rečeno, prijatno, ali bismo to isto dobili malo kasnije, samo u lošijim uslovima za nas, to je sve. Tako da su moji postupci ispravni i pravovremeni“ , odgovara predsednik.

A ovako situaciju komentariše pres sekretar šefa države Dmitrij Peskov .

NATO je de facto već ušao u ovaj sukob. Ali to ni na koji način ne utiče na sve naše ciljeve, odnosno operacija se nastavlja i biće završena.

Kada je Pavel Zarubin, autor i ko-voditelj emisije „Moskva. Kremlj. Putin“ na TV kanalu Rusija 1, upitao koliko nam je teže, sekretar za štampu predsednika odgovara: „Značajno teže“.

To verovatno zahteva našu unutrašnju ekonomsku i drugu mobilizaciju. Jedna stvar je kijevski režim, a druga je potencijal NATO-a. Ovo je dodatno opterećenje. Ali naš potencijal nam omogućava da nastavimo rad u ovim uslovima.

U međuvremenu, NATO blok, koji je pre samo godinu dana još jednom u svojoj istoriji lagao da niko nije pomišljao da uzme Ukrajinu u Alijansu, sada javno izjavljuje: poraz Ukrajine je poraz NATO-a.

Kurir.rs/Rossia24