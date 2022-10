FRANCUSKA NAPRAVILA OZBILJNU GREŠKU! Stručnjaci za Kurir TV otkrili: Preko 100.000 Parižana na ulicama i SVE TO ZBOG OVOGA

Pad životnog standarda, porast cene goriva, gasa i generalna poskupljenja razlozi su velikih nemira širom Evrope, a preko 100.000 ljudi je izašlo na ulice Pariza!

Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu, dotakao se nemira u Francuskoj gde je istakao da to nije posledica pada životnog standarda već konkretnih nezadovoljstava.

- U Francuskoj je nastala gužva oko elektrana koje su podigle cenu svojih proizvoda, a nisu podigle platu svojim radnicima. Tako da to nije posledica pada životnog standarda već konkretnih nezadovoljstava. Zahtevi koji su istaknuti nisu drugačiji od prethodnih godina i to se razlikuje od države do države. Protesti su iz različitih pobuda - rekao je Darko Obradović.

- Niko ne dovodi demonstracije u vezu sa gasom! - izjavio je Obradović i dodao da protesti nemaju direktne veze sa Rusijom, ili gasom, kao što navode naši mediji. On poziva građane da razmišljaju svojom glavom i da razdele prirodu protesta od dešavanja u Rusiji i promenama nastalim zbog sankcija Rusije.

Dragan Petrović, sa Instituta za međunarodnu politiku, govorio je podrobnije o ovim dešavanjima.

- Stanovnici Francuske su 60% antiglobalističko, antianglosaksonski nastrojeno društvo. U političkom establišmentu su ljudi koji su protiv sankcija Rusiji, a jedan deo ovih mera pogađa građane i direktno utiče na stanje na ulicama. Podsetio je sagovornike i da je Makron najviše kontaktirao sa Putinom, želevši time da naznačii kako nije stanje u Rusiji i Ukrajini direktan okidač nemira - rekao je Petrović.

Takođe je naglasio da je Francuska kao daleko siromašnija zemlja u odnosu na Belgiju i Holandiju dala 850 evra za svakog izbeglicu, što sigurno može biti jedan od razloga nezadovoljstva, i da je jako teško razlikovati šta je u pitanju jer su tamo konstantno neki protesti.

