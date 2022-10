PERIŠIĆ: NATO JE UČESTVOVAO U UDARU NA KRIMSKI MOST! Ukrajina nema oružje za ovakvu akciju, datum napada NIJE IZABRAN SLUČAJNO

Eksplozija na krimskom mostu može da bude razlog za osvetu ruske vojske, komentarišu politički analitičari.

Prof. dr Srđan Perišić, profesor geopolitike, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je analizirao ovu eksploziju.

- Juče je Krimski most proradio. On je oštećen, a ne srušen. Dugačak je 19 kilometara i nije ga lako srušiti. Zasad kijevski režim ne poseduje oružje kojim može uništiti most i zato se koristio ovom specijalno-terorističkom operacijom gde su poginuli civili koji su se zadesli tu u tom momentu. Videli smo da su dva kamiona koja su učestvovala, došla iz Bugarske, članice NATO - rekao je Perišić.

- Najverovatnije i bez ikakve sumnje NATO službe su sigurno znale, a možda i učestvovale da preko Bugarske i Gruzije uđu ti kamioni na prostor Rusije. Skeneri nisu otkrili eksploziv toliku tonu eksploziva jer su bili zamotani u tzv. filmove - istakao je Perišić.

- Pre toga se desila eksplozija na Severnom toku koja se takođe može okarakterisati kao teroristički čin. Krenulo se u jedan novi vid suprotstavljanja Rusiji. Naravno da je ovo organizovao kijevski režim, ali ovo ne može bez NATO-a. Oni su pokušali da ponize Rusiju jer je tog dana bio najveći crkveni praznik u Rusiji, a to je Sveti Sergej Radonješki i dan pre toga je bio rođendan Putinu - rekao je Perišić.

Zelenski potvrdio sve Putinove tvrdnje - Zelenski je poslednjih nedelja otvorio sve svoje karte i u neku ruku priznao što je Ruska Federacija govorila kao razlog ulaska u ovu specijalnu operaciju. Tražio je naoružanje velikog dometa, preventivni udar na Rusku Federaciju i zvanično je podneo zahtev za ulazak u NATO, ističući da je Ukrajina praktično deo NATO-a još od 2014. godine. Sve ono što je Putin govorio pre početka specijalne operacije, ali i za vreme nje, sada je potvrđeno - rekao je dr Aleksandar Mitić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. foto: Kurir Televizija

