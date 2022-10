NOVI PRINCIP RATOVANJA! Iranski dronovi okupiraju Ukrajinu, ovo je tajna zbog koje je ovo oružje na frontu TOLIKO EFIKASNO!

Iranski dronovi vrše invaziju na ukrajinskom ratištu, Ukrajini su potrebni moćni antiraketni sistemi.

Ovonedeljni napadi bespilotnim letelicama na Kijev i druge gradove pokazuju da se Rusija sve više oslanja na dronove iranske proizvodnje kako bi podržala svoje ratne napore i održala kampanju vazdušnog terora u Ukrajini.

foto: Kurir televizija

Gost na Kurir televiziji bio je Petar Vojinović, iz portala Tango Six i on je pojasnio temu dronova kao i njihove prednosti u ovoj fazi rata.

00:46 NOVI PRINCIP RATOVANJA! Iranski dronovi okupiraju Ukrajinu, TEROR SE NASTAVLJA sa BESPILOTNIM LETELICAMA! JEFTINE A EFIKASNE!

- Ono što je poenta ratnog stanja to je suspenzija svih zakona, od toga da možete ne samo kao vojno lice da ubijete čoveka, do drastičnih cenzura i svega ostalog. Što je već bilo prisutno i u istočnom delu Ukrajine pod ruskom kontrolom i što je prisutno u samoj Rusiji, tako da se ništa nije dogodilo osim tih frekventnih istupa ruskog rukovodstva, koji mora da održi frekvenciju gluposti koji se emituju prema medijima, Rusija mora da održi pažnju i opravdavanje svoje priče dok Ukrajina ima problem da održi psihološku vitalnost ljudima u nečemu što traje mesecima. Prvi put smo dobili, možda i u istoriji civilizacije da anektirate nešto što niste do kraja osvojili - rekao je Petar Vojinović.

foto: Kurir televizija

- Iranski dronovi nisu kao oni obični koji se viđaju po svadbi, mada se i oni koriste, što je novi nivo komike, ali prilično efikasno, oni nose po jednu bombicu i izbacuju je. U ovom ratu postoji nekoliko desetina bespilotnih letelica i borbenih bespilotnih letelica, a ove iranske su trouglastog oblika tkz. delta krilo, a interesantne su zato što su jeftine, negde oko 20.000 dolara. Jeftine u odnosu na milione za ove krstareće rakete. One su po klasifikaciji nešto između leteće bombe i borbene bespilotne letelice, svakako, to krilo na sebi nosi eksploziv koji teži oko 25 kilograma. Oni famozni kalibri i ostale fascinacije ruskim krstarećim raketama spadaju u deset puta veću količinu eksploziva, to stavlja ove iranske dronove u manje učinkovita sredstva - obrazložio je Petar Vojinović.

