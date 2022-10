ZELENSKI SE OBRATIO VIDEO PORUKOM OKUPLJENIMA U ZAGREBU: Vraćanje ukrajinske zastave na Krim znači zaštitu ljudskih prava!

Zagreb domaćin prvog parlamentarnog samita Krimske platforme. Među 42 delegacije iz 32 zemlje je i slovenačka, koju predstavlja predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Učesnicima konferencije su se, između ostalih, obratili i predsednica Predstavničkog doma Kongresa SAD Nensi Pelosi i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, koji su saopštili da su mu potrebne samo tri stvari: finansijska i vojna pomoć i sankcije protiv Rusija. Krim je Ukrajina, složili su se Zelenski, Pelosi i hrvatski premijer Andrej Plenković.

Volodomir Zelenski je više puta isticao da nema evropske zemlje koja ne bi osetila posledice Putinovog zauzimanja Krima. On smatra da ruska okupacija Krima ne može više da traje, jer su "Rusi mučili, traumatizirali i ubijali ljude na Krimu, ali nisu diskretni ni po godinama, ni o etničkoj pripadnosti ni bilo čemu drugom. Ubijali su muškarce, žene i decu".

Krim treba osloboditi, smatra Zelenski.

"Kada legitimno vratimo Krim Ukrajini, suočićemo se sa mnogim izazovima. Okupator trenutno ne samo da izaziva krivična dela, već sprovodi i etničko i versko čišćenje. Ako ste, na primer, musliman, Rusi vas smatraju zločincem. To znači da ste, na primer, musliman. Isto važi i ako imate list ukrajinskog pasoša".

Zelenski kaže da je Rusija lišila Krim daljeg razvoja. Reintegracija će verovatno zahtevati mnogo godina, ali Ukrajina će promeniti situaciju, jer vraćanje Krima Ukrajini znači vraćanje evropske norme, koja uključuje bezbednosne, socijalne, kulturne i pravne norme. Posle pobede oni će preuzeti i vratiti Krim, uveren je Zelenski. „Naša saradnja mora da se nastavi kada povratimo teritorijalni integritet“, rekao je on i objasnio da će Ukrajini biti potrebno iskustvo u obezbeđivanju bezbednosti, infrastrukture i socijalne sigurnosti.

On smatra da na Krimu postoji odlična prilika za ekonomski razvoj i trgovinu, ali Evropska unija to do sada nije imala priliku da realizuje, pošto ju je Rusija odsekla od ekonomskog razvoja. „Posle okupacije Krima, svet je postao surovo mesto u kome Rusija može da izazove glad“, objasnio je on.

„Povratak ukrajinske zastave na Krim znači zaštitu ljudskih prava i sloboda za sve ljude, manjine, etničke zajednice i slobodu govora“, rekao je on.

On je Evropskoj zajednici rekao da su Ukrajini trenutno potrebne samo tri stvari: finansijska podrška, vojna podrška i sankcije Rusiji. Najzad se oprostio sada već poznatim rečima Slava Ukrajini.

„Rusija krši ljudska prava u Ukrajini, to je napad na samu demokratiju“

"Okupili smo se da prenesemo tri poruke. Prva je da jasno i glasno kažemo da je Krim Ukrajina, da su Donjeck i Lugansk Ukrajina, da su sve okupirane teritorije Ukrajina i da podržavamo Ukrajinu u ostvarivanju njenog teritorijalnog integriteta. Druga je podršku parlamenata zemalja koje su ovde okupljene, ukrajinskom parlamentu, i treće, da izrazimo snažnu podršku svetskom poretku zasnovanom na međunarodnom pravu“, istakao je hrvatski premijer Andrej Plenković na početku samita Krimska platforma.

Prema njegovim rečima, nezakonita aneksija Krima 2014. godine bila je najava Rusije onoga što sledi, a Krimska platforma je odgovor demokratskog saveta da nikada neće pristati na svoje ciljeve.

Hrvatski premijer je podsetio i da je Hrvatska uvek podržavala Ukrajinu, a ovaj susret je samo još jedna manifestacija te podrške. "Ne biti na strani Ukrajine znači izdati sve principe na kojima se zasniva demokratski svet. Biti na strani Ukrajine znači biti na pravoj strani", dodao je on, izrazivši zadovoljstvo što Evropa i svet nisu ponovili greška od pre 30 godina, kada Hrvatska nije imala takav izraz solidarnosti kao Ukrajina danas.

Pelosi je upozorila da brutalni napadi, ubijanje civila, silovanja i napadi na energetsku infrastrukturu nisu humano ponašanje. „Sve su to ratni zločini i obećavamo ukrajinskom narodu da ćemo stati uz njih“, najavila je ona.

Konačno, Pelosi je istakla važnost sankcija „jer je u pitanju sama demokratija“ i uverila da će Sjedinjene Države stajati uz Ukrajinu do kraja.

Kurir.rs/24ur