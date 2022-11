UPOZNALA GA JE NA INTERNETU S 13 GODINA, A ONDA JU JE OTEO I SILOVAO! Skinuo me je i rekao "Plači, ovo će biti teško za tebe"

Ališu Kozakievič je pre 14 godina oteo i u svom domu u Virdžiniji držao bivši kompjuterski programer Skot Tajr. Ona je tada imala trinaest godina i bila je silovana puna četiri dana.

Sve se odigralo jedne hladne januarske noći, kada je Ališa nakon porodične večere krenula u svoju sobu na spavanje. Pre odlaska u svoju sobu, ona je izašla napolje.

Ališa je izašla kako bi se upoznala sa dečakom sa kojim se dopisivala preko interneta. Međutim, ispostavilo se da to nije dečak, nego stariji čovek.

Ne seća se šta se tačno dogodilo, osim što je čula kako joj neko doziva ime, te je ubrzo shvatila da se našla u kolima sa nepoznatim čovekom. Zatim je u kolima videla lisice i konopce, te je mogla da nasluti šta se događa.

"Toliko je čvrsto stiskao moju ruku da sam mislila da je slomljena", rekla je ona, prenosi Kurir Stil.

"Vikao je na mene. 'Budi dobra. Budi tiha'."

"Bio je jedan dečko, za koga sam mislila da ima godina koliko i ja, a koga nisam poznavala, i njemu su se sviđale iste stvari kao i meni. Dan i noć bi slušao šta sam imala da kažem i davao mi savete. Bio je neko kome bih se žalila i ko me je tešio punih osam ili devet meseci pre nego što me je oteo", objasnila je ona.

Nesrećna devojka danima je bila mučena i silovana pre nego što ju je policija spasila.

"Zatim me je skinuo, pogledao me i rekao: 'Ovo će biti stvarno teško za tebe. Slobodno plači'. Nakon toga mi je stavio pseći kaiš oko vrata, odvukao me gore u spavaću sobu i silovao. Privezao me je za pod kaišem pored kreveta. Puna četiri dana sam bila silovana, tučena i mučena u toj kući", opisala je Ališa.

Otmičar je kasnije osuđen na 19 godina i sedam meseci zatvora.

Ona kaže da je danas srećna jer je ostala živa, te se trudi da svojom pričom utiče na druge kako ne bi dospeli u istu situaciju.

"Poslednjih godina internet zločini nad decom su naglo porasli jer su kompjuteri iz porodičnih soba prešli u mobilne telefone u džepu svakog tinejdžera. Zaključavanje zbog pandemije, koje je mlade ljude zarobilo kod kuće na svojim računarima, samo je pogoršalo stvari. Predatori su takođe bili kod kuće i to je bio recept za katastrofu", kaže Ališa.

Magistrirala je forenzičku psihologiju, te je posvetila svoj život edukaciji roditelja i dece o opasnostima koje vrebaju na internetu.

