"KINA SPROVODI EKONOMSKI IMPERIJALIZAM!" Stojković: Nikada komunisti nisu imali OVO LICE, Si ima preveliku moć, NEMA DEMOKRATIJE

Predlozi kineskog predsednika Si Đinpinga na 29. sastanku ekonomskih lidera Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Bangkoku na Tajlandu, ponudili su pravac za otvaranje novog poglavlja azijsko-pacifičke saradnje. Kina svakako ne odustaje od svojih tendencija za ekonomski razvitak I promene geopolitičke strategije koje je I najavila.

O međunarodnom položaju i uticaju Kine govorili su jutarnjem programu Kurir televizija prof. dr Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strateški menadžment i Čedomir Stojković, advokat.

Stojković je oceno da komnunistička partija Kine može menjati pravac, ali da ne prekida politički kontinuitet.

foto: Kurir Televizija

- Nikada komunisti nisu imali ovo lice. Oni mogu imati samo novi pravac. Tako je komunistička partija Kine definisala novi pavac na poslednjim kongresima, pogotovo davanjem moći predsedniku koji već počinje da liči na ozbiljnog diktatora i imperijalistu. To ukida demokratiju u Kini koja je u ovoj zemlji ipak postojala do sada u određenoj meri. Ono što jeste opasnost jeste što Kina sada sprovodi ekonomski imperijalizam - rekao je Stojković.

On je istakao da odnos Srbije i Kine u oblasti uvoza i izvoza ne ide u prilog Srbiji.

- Ovde je važno da mi shvatimo šta je nama uvoz i izvoz. Srbija uvozi 4, 5 milijardi godišnje iz Kine, a izvozi 900 miliona. U prevodu na jedan izvezeni dinar mi uvezemo 20 dinara. To je totalni poraz naše politike prema Kini. Amerika sada štiti svoje privrednike od uvoza iz Kine. Naša mala privreda je propala zahvaljujući višedecenijskom uvozu. Ni čačkalice čak sami ne proizvodimo, da ne pričamo o papučama, nakitima, itd. Važno je da shvatimo da od toga što ste kupili živi neki Kinez, a ne građanin naše zamlje - smatra Stojković.

foto: Kurir Televizija

Rabrenović je saglasan sa Stojkovićem da je ekonomija Kine u rapidnom usponu.

- Činjenica je da je Kineska ekonomija u usponu kome ne može odoleti ne samo mala Srbja već ni Amerika. To pokazuje da SAD nisu gadljive na taj imperijalizam i izvoz iz Kine i da je to prilično poodmaklo. Tri puta je veći izvoz Kine u SAD nego što je uvoz SAD iz Kine. To govori da ni oni ne mogu lako da se nose sa Kinom. Mi ne treba da se bavimo unutrašnjim pitanjima Kine već time kako da poboljašamo međusobnu saradnju - rekao je Rabrenović, a potom se osvrnuo na pitanje Tajvana koje je, kako kaže, ključno po pitanju sudara interesa dve velike sile.

- Tajvan je bio meta različitih okupatora i na njemu se sudaraju interesi SAD i Kine. To je važno pitanje gde SAD pokušava da spreči dalji uspon Kine tako što će pokušati da smanji isporuku polu provodnika Kini, a da li će Kina to da supstituiše svojom proizvodnjom ostaje pitanje - kaže Rabrenović i dodaje da je dobro što se zvaničnici SAD i Kine susreću i razgovaraju i što se ipak pronalaze neka zajednička rešenja.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud