"ISPUNIĆE PUTINOV ZAHTEV: VRATITE UKRAJINU U KAMENO DOBA!" Đukić i Boljević u žestokom fajtu na Kurir TV zbog ruskog bombardovanja

Novi raketni napadi na ukrajinsku infrastrukturu, pokrenuli su masovne evakuacije stanovništva iz Hersona u kom nema ni vode ni struje. Rusija je optužena da ratuje gasom, a Ukrajina da uskraćuje gas namenjen Moladviji.

Srećko Đukić, bivši diplomata i prof. dr Sergej Boljević, šef katedre patologije čoveka na Sečenovskom Univerzitetu u Moskvi govorili su jutros o napadnutoj infrastrukutri u Ukrajini.

Boljević je putem video poziva ispričao da je sasvim logično da se gas zaustavi i da ako Ukrajina krene da zadržava gas, sasvim je normalno da Rusija zaustavi dotok istog.

Đukić je pojasnio o čemu je reč, kada je u pitanju funkcionisanje Gasproma.

- To su dva različita gasovoda. Jedno je gas koji ide kroz centralnu Evropu, a drugo gas koji ide u Moldaviju. Radi se i o ratnim operacijama koje su povredile tu gasnu konekciju. Moldavija je mali potošač gasa, čak manji od Srbije. Malo je čudno da Moldavija spasava Ukrajinu - rekao je Đukić.

On je podsetio da našem gasovodu ne preti nikakva opasnost jer ide preko potpuno druge trase, Turskim tokom.

Zbog napada na infrasturkturu Ukrajine, Rusija je proglašena terorističkom državom. Boljević je prokomentarisao ove navode kao strašne.

- To je strašno! Ti potezi zapada su krajnje neprijateljski i to je poslednja kapljica koja će konačno uništiti zapadne odnose sa Rusijom. Sergej Lavrov je izjavio da je to slučaj za doktore. Rusija čitavu svoju istoriju vodi borbu protiv fašizma i nacizma, i ovakve optužbe su strašne. Ukrajina će morati da se sklanja, a Rusija polako kreće u napad, jer kao što vidite nema žrtava, Rusija gađa tačno ono što treba - rekao je Boljević.

Ipak, stanovništvo strada i posledice su ogromne.

- Naravno da ima žrtava. Kad jedan čovek pogine to je jedan uništeni kosmos! Ne možemo govoriti da nema žrtava. Rusija neće odustati od bombardovanja. Ispuniće Putinov zahtev da će ih vratiti u kameno doba - rekao je Đukić, podsećajući na strašne zime koje slede u Ukrajini i da on misli da je vreme da proradi svest u Rusiji.

