UDOVICA RUSKOG PUKOVNIKA: Vadim se nije ubio! Izvršio je egzekuciju, da bi upozorio da je Rusija u opasnosti!

Beživotno telo pukovnika ruske vojske Vadima Bojka (44) zamenika načelnika Pacifičke flote pronađeno je 16. novembra sa višestrukim prostrelnim ranama od vatrenog oružja. Zvanično, kao uzrok smrti navedeno je samoubistvo.

Mediji su tad navodili da ovaj visokopozicionirani pukovnik je igrao ulogu u delimičnoj mobilizaciji i da je pucao u sebe sa pet hitaca, jer mu je navodno bilo namešteno da on preuzme odgovornost za neke probleme u invaziji na Ukrajinu.

Inače ovo tvrdi njegova udovica Julija Bojko, koja je nekoliko dana posle smrti svog supruga npisala otvoreno pismo ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, tražeči od njega da se on lično zainteresuje za smrt njenog supruga koga je opisala kao: " pravog patriotu, pravog oficira i profesionalca na terenu". Pismo je kako prenose miediji napisano na pet stranica i datirano je na 20. novembar 2022. ono što je interesantno jeste, da je lokalni mediji News Vladivostok objavilo tek u nedelju, piše The New York Post.

Prema Julijinom pismu, sredinom septembra- otprilike u vreme kada je Putin izneo plan za pozivanje 300.000 rezervista - njezin suprug je zadužen za prijem i smeštaj novih regruta u mornaričkoj školi. Otada je, kaže udovica, njezin suprug većinu noći provodio na poslu i borio se s brojnim logističkim problemima, ali nije dobivao podršku nadređenih. U jednom trenutku, Bojko je shvatio da je "postao 'žrtveno jagnje' za sve neuspehe i nedostatke" otkrila je ona.

Kasnije je Bojko dobio zadatak popravljati vojna vozila koja su trebala biti poslana u Ukrajinu, kao i pripremati novomobilisirane vojnike za borbu. Ali pukovnik je ubrzo naišao na "velike probleme", naime oprema je bila "neprikladna" za upotrebu.

“Složićete se da ako se vojna oprema koja je godinama korištena kao muzejski eksponat sada preda Bojku da je pošalje na frontu, on ne može jednim zamahom ruke ispraviti greške koje je pre napravio neto drugi…,” glasilo je pismo.

Bojko se suočio sa svojim direktnim nadređenim, načelnikom mornaričke škole kontraadmiralom Olegom Zhuravlevom, ali umesto da se uhvati u koštac sa "fatalnim" problemima, prema Julijinim riječima, Zhuravlev je njenog supruga uveravao da će "sve biti u redu", zatim je uzeo bolovanje i “svalio” svu odgovornost na svog zamenika.

Julia Bojko rekla je da je njen suprug bio preopterećen stresom, da je mesec dana patio od nesanice i da je izgubio oko 15 kilograma.

Sredinom novembra vojni poverenici zaduženi za istraživanje pritužbi regruta zapretili su pukovniku krivičnim prijavama i kaznama u ukupnom iznosu od 100 miliona rubalja (1,6 milijuna dolara) za neispravnu vojnu opremu. Dva dana kasnije, Bojko je stigao u pomorsku školu, ušao u kancelariju svog šefa, seo za njegov stol i iz službenog oružja pucao sebi pet puta u prsa.

Njegova udovica napomenula je da njen suprug nije nišanio sebi u glavu "kako bi se sve završilo što pre", već je počinio "samoegzekuciju" kako bi poslao poruku Putinu da se "događa katastrofa, da se nešto mora preduzeti, da je otadžbina u opasnosti.” Kurir.rs/Večernji list