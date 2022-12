EKSPLOZIVNE TVRDNJE HOLANDSKOG NOVINARA: Papa Jovan Pavle II branio sveštenike pedofile dok je bio nadbiskup u Poljskoj

Papa Jovan Pavle Drugi branio je katoličke sveštenike koji su bili optuženi za zlostavljanje dece u periodu kada je bio nadbiskup u Krakovu, tvrdi holandski novinar Eke Overbik, prenosi RT Balkan.

Nekadašnji prvi čovek Rimokatoličke crkve, rođen kao Karol Jozef Vojtila, vodio je krakovsku nadbiskupiju od 1964. do 1978. godine. On je u tom periodu bio upoznat sa slučajevima više sveštenika optuženih za zlostavljanje maloletnika, a navodno je i pomogao u njihovom zataškavanju, tvrdi holandski novinar, pozivajući se na arhivske dokumente kojima je imao pristup.

Overbik trenutno piše knjigu u kojoj planira da iznese rezultate svoje trogodišnje istrage ove teme. On je prošle nedelje dao intervju za holandsku televizijsku emisiju "Niusur".

Prema svedočenju ovog novinara, mnogi dokumenti koji se detaljnije bave Vojtilinim periodom na čelu krakovske nadbiskupije su uništeni, ali on je uspeo da pronađe dovoljno dokaza da bi mogao da izgladi slučaj protiv njega.

Eugenijuš Surgent, jedan od sveštenika optuženih za seksualno zlostavljanje maloletnika, navodno se ispovedio Vojtili i od njega je tražio oproštaj, obećavši da "se to neće ponoviti". On to obećanje nije ispunio, tvrdi Overbik.

Suregnt, koji je sedamdesetih godina proveo tri godine u zatvoru zbog zlostavljanja dece, navodno je nastavio sa svojim nečasnim radnjama i tokom naredne decenije, a ni presuda ga nije sprečila da se bavi svešteničkim pozivom, preneo je u novembru poljski list "Ržečpospolita".

Eugenijuš Surgent preminuo je 2008. godine.

Katolički sveštenik Tom Dojl, koji je posvetio veći deo svog života razotkrivanju zlostavljanja dece u Rimokatoličkoj crkvi, Overbikove nalaze nazvao je "eksplozivnim".

"Oni su detaljni i istiniti. To će uticati na našu sliku o nekadašnjem papi", rekao je on holandskim medijima. "On nije bio deo rešenja, već deo problema. Nije uradio ništa."

Papa Jovan Pavle umro je 2005. godine. On je kanonizovan 2014. godine od strane aktuelnog pape Franciska, za šta mnogi ljudi, uključujući i Overbika, smatraju da je bilo preuranjeno.

Pristalice nekadašnjeg pape tvrde da on nije bio upoznat u postojanje problema zlostavljanja dece sve do sredine osamdesetih, kao i da je verovao da je reč o problemu koji pogađa pre svega američko sveštenstvo, tvrdi holandski novinar. Nova otkrića bi ipak mogla da "dovedu u pitanje njegovu svetost".

