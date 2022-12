BABICE ISMEVALE PORODILJE NA TIKTOKU, PA DOBILE OTKAZ: Sramne izjave medicinskih radnica naišle na OSUDE! Oglasila se i bolnica

Grupa babica iz Univerzitetske bolnice Emori Midtaun u Atlanti dobila je otkaz nakon što su snimile video u kojem su ismejale porodilje i njihove zahteve, a koji je brzo postao viralan na TikToku.

U videu, koji je u međuvremenu obrisan s izvornog profila, ali su ga ponovo objavili mnogi drugi, babice se smenjuju i dele zahteve pacijentkinja koje im, kako kažu, "zadaju glavobolju".

Jedna babica kaže da mrzi kad majke pitaju koliko im je beba teška, druga ne podnosi kad se žene usred porođaja žale da su gladne i žedne, treća osuđuje mame koje tvrde da ih boli i pre nego što krene aktivan porođaj, a odbijaju epiduralnu.

Ljudi su u komentarima izrazili svoje gnušanje i razočaranje nedostatkom empatije i potpunim zanemarivanjem privatnosti pacijenata od strane babica. Žene koje su doživele traumu pri porođaju su podelile koliko se loše osećaju nakon objave ovakvog videa, dok su stotine drugih kritikovale babice zbog bezosećajnosti.

Bolnica je 8. decembra na Fejsbuku objavila da su sve babice koje su učestvovale u videu dobile otkaz.

"Svesni smo da video sadrži neprofesionalne komentare o pacijentkinjama. Ovaj video ne predstavlja našu predanost brizi za pacijente i ne zadovoljava vrednosti i standarde za koje se zalažemo", poručili su.

Savezna država u kojoj se nalazi bolnica ima najvišu stopu smrtnosti majki

Prema studiji koju je 2021. objavio International Journal of Maternal and Child Health and AIDS, savezna država Džordžija, u kojoj se nalazi Univerzitetska bolnica Emori Midtaun, nalazi se na vrhu liste s najvišom stopom smrtnosti majki. Ona iznosi 46,2 smrtnih slučajeva majki na 100.000 živorođene dece. Za Afroamerikanke stopa smrtnosti iznosi 66,6 majki na 100.000 živorođene dece.

U Džordžiji postoji nekoliko odrednica koje doprinose visokoj stopi smrtnosti majki, a to su fizičko okruženje, ekonomska stabilnost, pristup zdravstvenom osiguranju i, što je najvažnije, kvaliteta staranja za majke, piše Motherly.

