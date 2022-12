ZELENSKI PO POVRATKU IZ VAŠINGTONA SLETEO U POLJSKU I SUSREO SE SA DUDOM: Susret u Žešovu, sumirali godinu i istorijske izazove

Na putu ka Ukrajini, Zelenski se nakratko sastao sa poljskim predsednikom Andžejem Dudom, saopšteno je u Kijevu.

„Na putu kući sreo sam se sa prijateljem Ukrajine – predsednikom Poljske Andžejem Dudom. Sumirali smo godinu koja je donela istorijske izazove zbog rata velikih razmera“, objavio je Zelenski u izjavi Telegramu.

Dodao je da je Dudi zahvalio Poljskoj i njenim građanima na snažnoj podršci Ukrajini.

Prema izjavama ukrajinskog predsedništva, dvojica lidera su razgovarala o nizu tema sa akcentom na jačanju odbrambenih sposobnosti Ukrajine i humanitarnim pitanjima, rezimira francuska novinska agencija AFP.

Tačna lokacija sastanka je nepoznata, ali na objavljenom snimku vidi se kako Zelenski izlazi iz aviona na aerodromu Žešov i zatim seda za sto sa Dudom.

Žešov je grad kroz koji putuje dobar deo pomoći namenjene Ukrajini, a tamošnji aerodrom čuva američki kontingent.

foto: EPA/Jakub Szymczukkprp Handout

Ruski predsednik Vladimir Putin nagovestio je danas da je otvoren za razgovore sa Ukrajinom. On je naveo da Rusija želi da se sukob u Ukrajini okonča što je pre moguće i da će raditi na tome da se to dogodi što je pre moguće. Kako je dodao, Moskva „za razliku od Kijeva“ nikada nije bežala od pregovora.

Svi oružani sukobi završavaju se pregovorima, a Rusija nikada nije bežala od toga“, rekao je Putin na konferenciji za novinare u Jekaterinburgu, optuživši Kijev da izbegava pregovore i da se povlači iz njih. „Što pre Kijev shvati da su razgovori neophodni, to bolje.

Moskva želi da pregovara na osnovu trenutnog statusa na frontu u Ukrajini i smatra okupirane teritorije ruskom teritorijom, iako ih je jednostrano i kršeći međunarodno pravo anektirala. Kijev, s druge strane, nije spreman za pregovore dok se ruske snage ne povuku sa svih ukrajinskih teritorija, uključujući poluostrvo Krim.

foto: EPA/Jakub Szymczukkprp Handout

Putin je danas opisao rat u Ukrajini kao neophodan Rusiji da zaštiti interese ruskog stanovništva koje tamo živi. „Naglašavam da je sve što se dešava i sve što je povezano sa specijalnom vojnom operacijom apsolutno iznuđena hitna mera“, naglasio je on, prenela je ruska novinska agencija Tass.

Povodom srednjoročne najave SAD o novoj vojnoj pomoći Ukrajini, ovoga puta i sa protivvazdušnim raketnim sistemom „Patriot“, Putin je danas izjavio da će Rusija već naći način da to zaobiđe. On ih je opisao kao „prilično stare“ i ne tako funkcionalne kao ruski sistemi S-300. „U redu, to ćemo uzeti u obzir, ali uvek ćemo naći protivotrov“, bio je jasan.

Kurir.rs/RTV SLO