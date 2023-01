NZK: Kina otvoreno deli mere kontrole Kovida-19! Održano više od 60 sastanaka o prevenciji protiv bolesti

Kina naglašava svoj otvoren i transparentan stav o deljenju informacija vezanih za kovid-19 i obećava da će nastaviti da to radi, saopštila je u utorak Nacionalna zdravstvena komisija na konferenciji za novinare.

Mi Feng, portparol Nacionalne zdravstvene komisije, rekao je da je Kina održala pragmatičnu razmenu i saradnju sa Svetskom zdravstvenom organizacijom i drugim zemljama i regionima u svetu.

Kina je održala dva sastanka za tehničku razmenu sa SZO otkako je optimizovala svoje mere kontrole kovida-19, jedan je održan 9. decembra a drugi 30. decembra 2022. godine. Stručnjaci su razmenili detaljna mišljenja o statusu razvoja pandemije, medicinskom tretmanu, vakcinaciji i drugim tehničkim pitanjima, rekao je Mi.

Kina je u protekle tri godine održala više od 60 sastanaka o prevenciji i kontroli kovida-19, sa temama o medicinskom tretmanu, istraživanju i razvoju vakcina i praćenju virusa, rekao je Mi.

"Kina je podelila svoje iskustvo o merama prevencije i kontrole kovida-19 bez rezerve", dodao je on.

Zemlja takođe promoviše svoj tretman kovida-19 integrisanom tradicionalnom kineskom medicinom (TCM) i zapadnom medicinom.

"Na osnovu trogodišnjeg iskustva, formirali smo jedinstven plan za lečenje kovida-19 kombinovanjem upotrebe i zapadne medicine i tradicionalne kineske medicine", rekao je Huang Lući, zamenik šefa Nacionalne uprave tradicionalne kineske medicine.

On je rekao da lečenje tradicionalnom kineskom medicinom može da ubrza oporavak za one sa blagim simptomima i spreči one sa teškim simptomima da dođu u kritično stanje, čime se smanjuje stopa smrtnosti.

Kurir.rs/Kineska medijska grupa