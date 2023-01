DA LI JE MOGUĆE DA SE RAT U UKRAJINI PRELIJE NA SUSEDNE ZEMLJE I OSTATAK EVROPE: S vojne strane NE, sa ekonomske DA

Od kada je počeo rat u Ukrajini počela je i priča o prelivanju rata. Da li će zaista toga biti diskutuje se bezmalo skoro godinu dana. Za sada nije bilo toga, ako se izuzmu tri incidenta. Dva u Poljskoj i dva u Moldaviji koji su ličili da je prelivanje tu. Međutim sve se na tome završilo

O tome da li je moguće prelivanje rata iz Ukrajine na neku susednu zemlju govorio je magistar međunarodnih odnosa i vojni komentator Boško Jovanović.

"Rat se preliva ako u sukobu učestvuje više zemalja, a koje se pri tome graniče. Stvar je u tome da u Ukrajini ratuju Ukrajinci i Rusi. Da bi se prelio sukob, on bi možda mogao da se prelije na teritoriju Belorusije, ali to Ukrajinci ne smeju da rade. Ukrajinci ne smeju da rade zato što neki pričaju da će Rusi da napadnu Moldaviju. Neće, ali naprosto u Moldaviji imamo Pridnjestrovlje gde su se Rusi i Ukrajinci zajedno odvojili od Moldavaca-Rumuna. Naprosto svaki rat između Rusa i Ukrajinaca je veštački, pa i ovaj koji je sproveden spolja. On se može ekonomski preneti na celu Evropu, zato što je Evropa bila glupa jer nije sprovedena nijedna analiza kako će svaka sankcija da utiče na na Rusiju nego na Evropu.

Sa vojne tačke, prelivanje ne odgovara Rusiji, odgovara Ukrajini . Zašto su Ukrajinci tvrdili da dve rakete koje su pale na Poljsku su ruske. Nisu ruske nego sovjetske, pa se ne može utvrditi da li su zaista ruske. Znači prelivanje sukoba je samo od značaja za Ukrajinu. Rusiji to ne treba. Ona će to svim silama da izbegne, a Ukrajincima bi bilo najbolje da Poljaci stignu sa svojom vojskom da se biju sa Rusima, a oni sa strane odmore i dođu sebi.

Znači rat da se prelije. Evropa nema više oružja, Amerika takođe. Da bi se sukob prelio, treba nešto stvarno veliko da se desi, na šta zapadni političari ne mogu da prećute i na šta zapadno javno mnjenje ne reaguje. Zapadno stanovništvo Ukrajina ne interesuje. Uopšte im Ukrajina nije na listi prioriteta. Dakle, svaka priča o proširivanju rata, prelivanju rata je naprosto smešna i žalosna jer se tako održava tenzija. Znači Putin je kriv za sve, bitno je da špekulanti nisu krivi.

Kurir.rs/B. Jovanović