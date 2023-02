SENATOR UPOZORAVA AMERIČKU VOJSKU: U velikom smo zaostatku u odnosu na Kinu!

Najave mogućeg rata između SAD i Kine izazvale su pometnju u odbrambenoj zajednici Vašingtona, a članovi Kongresa postavljaju pitanje koliko bi nacija bila opremljena ako bi bitka izbila već 2025. godine.

-Daleko smo zaostali tamo gde bi trebalo da budemo, rekao je za Njuzvik (Newsweek) senator Rodžer Viker, najviši republikanac u senatskom komitetu za oružane snage. - Na Kongresu je da vodi administraciju u tom pogledu.

U dopisu koji je u petak poslat oficirima, general vazduhoplovstva sa četiri zvezdice Majk Minihan, koji je na čelu komande vazdušnog transporta (Air Mobility Command), predvideo je da bi se SAD mogle naći u ratu sa Kinom zbog Tajvana u roku od dve godine. Predsednik Džo Bajden je angažovao američke snage da brane Tajvan u slučaju da Kina odluči da izvrši invaziju, a Minihanov memorandum ponovo je podstakao zabrinutost za vojnu spremnost Amerike.

Viker je za Njuzvik rekao da je više zainteresovan za vraćanje američke vojske na doktrinu Ronalda Regana „mir kroz snagu“, koncept da snažna vojna moć sprečava izbijanje rata, nego za određivanje datuma za potencijalni sukob. Bez obzira na to, rekao je, „Efekat generalovih reči biće isti“.

Ministarstvo odbrane (DOD) opovrgalo je Minihanov vremenski okvir, rekavši u saopštenju da mogućnost rata 2025. "nije reprezentativan za stav ministarstva u odnosu na Kinu".

Brigadni general Patrik Rajder, sekretar za štampu Pentagona, dodao je ovu primedbu, rekavši: „Kina je izazov za Ministarstvo odbrane i naš fokus ostaje na tome da radimo zajedno sa saveznicima i partnerima na očuvanju mirnog, slobodnog i otvorenog Indo-Pacifika".

Uprkos odgovora Ministarstva odbrane na Minihanove primedbe, republikanski predstavnik Don Bejkon rekao je za Njuzvik da odobrava generalovu poruku.

-On ima glavnu komandu, rekao je Bejkon, član Komiteta za oružane snage Predstavničkog doma.

- On upravlja svim vazdušnim transportom za američko vazduhoplovstvo. Njegov posao je da obezbedi da njegovi avijatičari budu spremni za borbu.

Bivši brigadni general Ratnog vazduhoplovstva, Bejkon je rekao da poznaje Minihana iz vremena provedenog u službi. On je rekao za Njuzvik da je Minihanovo „razmišljanje ono što komandanti treba da kažu svojim trupama“ kako bi se osiguralo da su pripadnici vojske spremni za borbu.

-Ono što mislim da poručuje svojim vazduhoplovcima je: Budite spremni, rat bi mogao biti neizbežan, želim da naporno trenirate, trenirajte bolje, budite spremni, rekao je kongresmen Nebraske. -Sviđa mi se ono što je imao da kaže. Voleo bih da je tip iz Perl Harbora 1941. rekao tako nešto.

Kina se sprema za rat upozorava penzionisani general

Rastuća zabrinutost oko borbene gotovosti američke vojske delimično potiče od zabrinutosti oko nivoa pomoći koju SAD šalju Ukrajini za njen rat protiv Rusije.

Prošlog meseca, sekretar mornarice Karlos Del Toro rekao je za Defens Uvan (Defence One) da ako proizvođači oružja ne mogu da povećaju proizvodnju između juna i decembra kako bi se suočili sa nedostatkom oružja, SAD bi mogle da nađu pred "izazovom" da naoružaju i sebe i Ukrajinu, koja je dobila oko 24,9 milijardi dolara vojne pomoći otkako je Rusija napala zemlju prošle godine.

-Vi dajete prednost oružju za Ukrajinu u odnosu na naše vitalne bezbednosne interese u Aziji, napisao je republikanski senator Džoš Houli, koji radi u Komitetu za oružane snage, u decembarskom pismu državnom sekretaru Entoniju Blinkenu. - Ovo nije održiva pozicija.

Napominjući da bi isporuke Tajvanu i Ukrajini zahtevale različite mehanizme, senator je tvrdio: „Bez obzira na izvor oružja, ako je potrebno i Tajvanu i Ukrajini, prvo bi trebalo da odu na Tajvan“. On je tvrdio da Sjedinjene Države ne mogu dozvoliti kineskom predsedniku Si Đinpingu da zauzme Tajvan.

Si nije bio stidljiv u svojoj želji da povrati Tajvan za kontinentalnu Kinu i u julu 2021. izjavio je da je ponovno ujedinjenje sa Tajvanom „istorijska misija Kine“. U poslednjih šest meseci, Peking je pojačao pripreme za vojnu akciju protiv Tajvana, izvodeći nekoliko vežbi u Tajvanskom moreuzu koje su izazvale uzbunu među vojnim liderima i izabranim zvaničnicima u SAD.

Bejkon je za Njuzvik rekao da čak i ako Kina preteruje ili blefira u vezi sa svojim planovima da povrati Tajvan, „morate da im verujete na reč“.

-Moramo da pretpostavimo da Kina ima ratoborne namere prema Tajvanu, rekao je on. -To ne znači da treba da započnemo rat, ali treba da budemo spremni za to i da možemo da pomognemo Tajvanu.

Iako je bilo argumenata koji tvrde da američka vojska treba da sačuva svoje oružje u slučaju eskalacije sukoba sa Kinom, Viker je rekao da je i dalje važno da SAD nastave da pomažu Ukrajini u odbrani svog suvereniteta kako bi potvrdila svoju poziciju na svetskoj sceni.

-Ako ste jaki, ako možete da pobedite u ratu, mnogo je veća verovatnoća da ćete ga izbeći, rekao je on za Njuzvik. -Ako smo uspešni u Ukrajini, ako Zapad uspe da pomogne Ukrajini da ima ono što joj je potrebno, onda je manja verovatnoća rata u zapadnom Pacifiku.-Komunistička partija Kine gleda za šta se zalažu snage slobode, rekao je Viker.

