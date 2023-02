"NEKAD SU JELI ŠAKU PIRINČA, A DANAS SU PRETNJA AMERICI" Đukić: Zapad je od Kine napravio supersilu, TEŠKO IH JE ZAUSTAVITI

Odnosi Kine I Amerike nakon obaranja balona mogu da budu poljuljani, saopštili su lideri Kine.

Predsednik Amerike tvrdi da su Sjedinjene Države uradile pravu stvar i da taj događaj nije uticajan na odnose sa Kinom već je samo surova realnost. Vojne vežbe se nastavljaju I situacija u Aziji postaje ozbiljna.

Srećko Đukić, bivši diplomata, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije. On se najpre dotakao samih korena odnosa Kine i Amerike.

- Apsolutni gospodar Pacifika je Amerika. Ona je dominirala do pre oko 20 godina sve dok Kina nije počela da se pojavljuje kao ekonomska velesila. Ja sam sa diplomatama Kine uvek imao dobre odnose. Sećam se priče od pre 25 godina, oni uopšte nisu govorili da Kina ikada može da postane vojna sila. Govorili su da je BDP jako nizak i da imaju potreba za unutrašnjim ekonomskim razvojem i podizanju ekonomskog standarda. Znamo da je 60-ih i 70-ih godina da bi se ishranio Kinez bila potrebna jedna šaka pirinča. Ali došao je Den Sjaoping i počeo je reforme. Tajna ekonomskog buma i ekonomskog uspeha Kine je u prilivu zapadnog kapitala i tehnologija - rekao je Đukić.

foto: Kurir Televizija

- Kina i Amerika imaju uzajmno zavisnu ekonomiju u svetu. Kina je za poslednjih 40 godina izuzetno narasla, pa i vojno. Prema nekim procenama.ima vojnu mornaricu na nivou SAD, naravno bez nuklearnih podmornica. Čak se i brže razvijaju od SAD. Kina sada traži svoje mesto u svetu - istakao je.

Stopirana poseta Blinkena Letelica za koju je Vašington tvrdio da je špijunski balon uslovio je otkazivanje posete Pekingu državnog sekretara Entonija Blinkena. Vašington je u zvaničnom saopštenju naveo da je to bilo neprihvatljivo kršenje suvereniteta SAD-a. Ministarstvo spoljnih poslova Kine saopštilo je da je odluka Amerike da obori balon ozbiljno narušila odnose dve zemlje tvrdeći da je leteli a skrenula sa svog kursa I da je korišćena u naučne svrhe. Situacija u Aziji postaje sve zategnutija. Vojska Severne Koreje proširuje I pojačava vojne vežbe u okviru takozvanih ratnih priprema, preneli su tamošnji mediji. Ta odluka je doneta nakon zajedničkih vazduhoplovnih vežbi Južne Koreje I SAD-a koje su održane prošle nedelje.

Đukić se takođe osvrnuo na srušeni kineski balon i naveo da je su to Amerikanci morali da urade.

06:08 TAJNA EKONOMSKOG BUMA KINE LEŽI U OVOME! Bivši diplomata otkrio: Brže se razvijaju, sada IMAJU ISTI NIVO MORNARICE KAO AMERIKANCI

- Amerikanci teško da su mogli drugačije da postupe nego da obore ovaj vazdušni balon. Taj balon je ogroman, on je kao jedan soliter od 18 spratova. On na sebi ima tonu materijala da li hidrometeorološke ili špijunske. Oni su ga oborili tačno kada je Blinken trebao da otputuje u Kinu i da dogovori jednu novu agendu normalizaciju odnosa Kine i Amerike. Dosta je delikatno izvedeno. Poseta nije otkazana, nije odložena, već je zaustavljena. U tom smislu da ona može biti nastavljena sve dok politički stručnjaci koji su oborili taj balon ne izanaliziraju i ubede sebe da je to stvarno hidrometeorološki balon - naveo je Đukić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs