OSUĐEN NA 13 GODINA ZBOG ŠPIJUNIRANJA ZA RUSE Bivšem čuvaru britanske ambasade sudija je rekao: Vas je Moskva platila za izdaju!

Bivši čuvar britanske ambasade u Berlinu osuđen je danas na 13 godina i dva meseca zatvora zbog špijuniranja za Ruse.

Dejvid Balantajn Smit (58), koji se pojavio danas pred krivičnim sudom Old Bejli u Londonu, uhvaćen je na delu kako prenosi osetljiva dokumenta ruskoj ambasadi u Berlinu i uhapšen u avgustu 2021.

Sudija Mark Vol je u obrazloženju odluke danas rekao da je on uspostavio redovan kontakt sa nekim u ruskoj ambasadi i preko tog kontakta je mogao da prenese dokumente do kojih je došao ilegalno.

"Vas je Rusija platila za vašu izdaju", dodao je sudija. Pri objavi presude Smit, koji je bivši vojnik izgledao je koncentrisan i slušao odluku sudije.

On se izjasnio krivim po osam tačaka optužnice između ostalog da je prekršio zakon o zvaničnoj tajni.

Tokom suđenja opravdavao je svoje delovanje željom da "zada mali šamar ambasadi", jer je smatrao da se ne ophode dobro prema njemu, ali je sudija Mark Vol odbacio te argumente.

"Došao sam do zaključka da je glavni motiv optuženog za njegovo delovanje to što je osećao antipatiju prema Velikoj Britaniji i želeo da podrije interese te zemlje dajući informacije jednoj državi koja je tada kao i sada smatrana neprijateljskom", rekao je sudija.

Tog čoveka, oženjenog za Ukrajinku, koji je radio u nemačkoj ambasadi, primetile su britanske i nemačke vlasti kada je 2020. poslao pismo sa podacima osoblja britanske ambasade članu vojnog osoblja ruske ambasade u Berlinu.

On je takođe napravio više video snimaka osetljivih mesta u ambasadi, a kod njega je nađeno 800 evra za koje tada nije mogao da da verodostojno objašnjenje, navelo je tužilaštvo.

Zamka sa dva lažna ruska agenta pripremljena mu je da ga uhvate na delu i uhapšen je u avgustu 2021. On je izručen Britaniji u aprilu 2022. godine.

Tužilaštvo je takože ukazalo da je Smit govorio protiv zapada i NATO drugim zaposlenim i da je izražavao podršku ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

Istražitelji su u njegovom stanu i kaseti na poslu našli ruske suvenire.

Kada je saslušan u utorak on je rekao da želi da "da lekciju ambasadi", ali da za to nije bio plaćen. ; "Sada kada sam imao godinu i po da razmlislim, gadim se samog sebe i sram me je zbog toga što sam učinio", rekao je on.

