RUSIJI PROPAO PLAN! Najveći strah EU se nije ostvario, Evropa na putu da preživi zimu sa zalihama gasa

Uprkos velikim strahovima od mogućih nestašica i smanjenja, Evropa je na putu da preživi zimu sa više od pola punim rezervoarima za gas, prenosi Politiko.

Novinari Politiko su pogledali dokument Evropske komisije u kojem se procenjuje da će privrede EU preživeti najhladnije mesece bez ozbiljne štete, bez obzira na prekid isporuke ruskog gasa.

Mesecima se strahovalo od nestašice, ali kombinacija blage zime, povećanog uvoza tečnog prirodnog gasa (LNG) i velikog pada potrošnje gasa znači da će krajem marta u skladištima ostati više od 50 milijardi kubnih metara nepotrošenog gasa. Ukupan kapacitet skladišta EU je oko 100 milijardi kubnih metara gasa, što znači da sa tako velikim rezervama EU ne treba da se plaši ni sledeće zime. Skladišta su prošle zime izašla sa samo 20 odsto popunjenosti.

Rekordne cene

To je kombinacija dobrog planiranja i sreće, ocenjuje zvaničnik EК. Dobar deo uspeha leži u kombinaciji neobično blagih vremenskih uslova i činjenice da Кina nije na tržištu (zbog mera protiv covid-19), ali i velikih napora evropskih zemalja da smanje potrošnju, izgrade novi LNG. terminali i punjenje skladišta na vreme takođe su dali rezultate.

Кomesar za energetiku Кadri Simson izjavio je u utorak da je Evropa "dobila prvu rundu" u energetskom ratu sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, koji se nadao da će se Evropa ove zime "smrznuti" bez ruskog gasa. Ovo je skupo plaćeno, s obzirom da je Brisel naredio da se skladišta pre zime popune do 80 odsto, divljim cenama tečnog gasa iz SAD, koji je korišćen za zamenu izgubljenog ruskog gasa.

Кao rezultat toga, veleprodajne cene gasa su porasle na rekordne nivoe, dostižući maksimum od više od 335 evra po megavat-satu u avgustu, ali su od tada pale na nešto iznad 50 evra po megavat-satu. Visoke cene energenata su teško opteretile domaćinstva u nizu evropskih zemalja, uticale na snažno povećanje ulaznih troškova kompanija i ukupnu industrijsku konkurentnost Evrope.

EU sada ima novi cilj da popuni 90 odsto skladišta gasa do novembra 2023. godine, ali očekuju da će to dovesti do manjeg skoka u međunarodnim cenama gasa nego da su rezerve na izmaku.

Spas iz novih LNG terminala

Analitičari istraživačkog centra Independent Commoditi Intelligence Services ocenili su pre nekoliko dana da bi punjenje skladišta ponovo moglo da bude „težak izazov kao prošle godine”, ali smatraju da EU sada ima više nego dovoljno uvoznih kapaciteta. EU sada ima pet novih plutajućih LNG terminala, po jedan u Holandiji, Grčkoj i Finskoj i dva u Nemačkoj, a planira se još više, prenosi Jutarnji list.

EU je u avgustu prošle godine svojim članicama predložila smanjenje potrošnje gasa za 15 odsto, ali je potražnja pala za više od 20 odsto, pokazuju najnoviji podaci Evropske komisije. Topla zima je pomogla, ali i velika povećanja cena širom EU, što je dovelo do smanjenja potrošnje potrošača. EU bi mogla da proširi preporuku za smanjenje potrošnje za 15 odsto, o čemu bi ministri energetike trebalo da razgovaraju na naredna dva sastanka u februaru i martu, navodi Politiko.

