ŽOZEP BORELJ ZAPRETIO PEKINGU: Isporuka kineskog oružja Rusiji bila bi crvena linija za Evropsku uniju! Poruka Vang Jiju

Isporuka oružja Kine Rusiji za podršku njenoj ofanzivi u Ukrajini bila bi "crvena linija" za Evropsku uniju (EU), upozorio je danas u Briselu visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borel (Josep Borrell).

Borel je objasnio da je šefu kineske diplomatije Vang Jiju ukazao da će "to biti 'crvena linija' ".

"On (Vang) mi rekao je da oni (Kina) to neće da urade, da nemaju nameru da to urade, ali ćemo ostati na oprezu", rekao je Borel po dolasku na sastanak ministara spoljnih poslova EU.

Ako Kina odluči da isporuči oružje Rusiji, "to bi očigledno imalo posledice", ocenio je i šef švedske diplomatije Tobijas Bilstrom (Tobias Billstrom), čija zemlja trenutno predsedava EU.

Šef diplomatije Luksemburga Žan Aselborn (Jean Asselborn) izrazio je nadu da Kina "neće napraviti takvu grešku".

Američki državni sekretar Antoni Blinken (Anthony) upozorio je u nedelju da Kina razmatra isporuku oružja Rusiji.

"Ne prihvatamo da SAD upiru prstom u odnose Kine i Rusije, a kamoli da vrše pritisak i prinudu", izjavio je danas Vang Venbin, portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova, optužujući Vašington za "širenje pogrešnih informacija".

Kurir.rs/Beta