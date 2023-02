KRATKA POSETA BAJDENA KIJEVU U FOTOGRAFIJAMA: Od susreta, potpisa i šetnje pod sirenama do odavanja počasti stradalima na Majdanu

Američki predsednik Džo Bajden danas ikao je tvrđeno na neće posetiti Ukrajini, već da će ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski doći u Poljsku u Žežov osvanuo je u ponedeljak u prepodnevnim časovima u Kijevu.

Kada se saznalo da je Bajden u Kijevu nastao je šok u svetu i osnovno pitanje kada je i kako Bajden stigao. Er Force One do aerodroma Žežouv najvećg logističkog i distributivnog centra za oružje ukrajinskoj vojsci, a odatle do Lavova i onda železnicom do Kijeva.

U Kijevu Bajden i Zelenski poptisali su novi paket vojne pomoći vredan 500 miliona dolara i odali počast stradalima za vreme majdanskog puča koji je na današnji dan izveden pre devet godina pošto je tad sa krovovoa zgrada otvorena snajperska vatra u kojoj je ubijeno 106 osoba.

Ovako je izgledala poseta Džo Bajdena Kijevu:

foto: Twitter/maria_drutska

foto: Telegram/Obozrevatel.ua

foto: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

foto: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

foto: Telegram/Obozrevatel.ua

foto: Telegram/Obozrevatel.ua

foto: Evan Vucci / AFP / Profimedia

foto: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

foto: Printscreen Telegram

foto: EPA/President Of Ukraine

foto: EPA-EFE/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT

Kurir.rs/A.Mlakar