OVO JE PET SCENARIJA ZA OKONČANJE SUKOBA U UKRAJINI: U opticaju čak i nuklearni rat!

Iako se ni godinu dana od početka rata u Ukrajini njegov kraj ne nazire, u ljudskoj je prirodi da se nada što skorijem okončanju sukoba koji je odneo na desetine hiljada života na obe strane i koji preti da se pretvori u treći svetski rat.

Britanski Dejli mejl je povodom godišnjice objavio pet mogućih scenarija koji mogu da dovedu do kraja rata. Prenosimo ih u potpunosti, bez obzira na to što su neki od njih daleko od ostvarivih.

1. Potpuna pobeda Ukrajine

Oslobođenje cele Ukrajine, uključujući Donbas i Krim. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i glavni komandant oružanih snaga Ukrajine Valerij Zalužni veruju da će Ukrajina biti sposobna za to kad dobije dovoljno teškog naoružanja sa Zapada. Ruski predsednik Vladimir Putin bi u slučaju takvog poraza morao da bude svrgnut, ubijen ili da se čak nađe u haškom sudu. Šanse da se ovo ostvari su male, ali postoje.

2. Potpuna pobeda Rusije

Umesto zauzimanja Kijeva i svrgavanja ukrajinske vlade, od čega su zasad morali da odustanu, Rusi bi morali da zauzmu ceo jug Ukrajine, od Odese do jugoistoka, tj. do Kramatorska i Slavjanska. Rusi bi se tako dokopali svih ukrajinskih luka i većine njene industrije, dok bi Ukrajina ostala osakaćena, ratom devastirana i osiromašena država bez izlaza na more koji joj je vitalan za izvoz. Tada je moguće svrgavanje vlasti u Kijevu, likvidacija ili zatvaranje Zelenskog. Takođe su male šanse da se to dogodi.

3. Mirovni sporazum

Po diktatu strane koja bude bolje stajala na frontu. Za Rusiju je povoljna verzija neki oblik prihvatanja okupacije Krima i četiri anektirane oblasti (Donjeck, Lugansk, Zaporožje i Herson), kao i ukrajinska neutralnost, a možda i demilitarizacija uz nove granicu. Za Putina bi to bio uspeh, a za Zelenskog i Zapad poniženje. Šanse su nešto veće, ali sve zavisi od situacije na frontu.

4. Mir po diktatu Kijeva

U slučaju da Ukrajina ostvari napredak na frontu i dođe u poziciju da diktira uslove za mir, verovatno neće dobiti nazad teritoriju koja je u tom trenutku pod ruskom kontrolom, ali bi mogla da dobije ili članstvo u NATO ili neki drugi oblik bezbednosnih garancija Zapada. Moskva će morati da se pomiri s nezavisnom Ukrajinom. Zelenski bi verovatno glavom platio kompromis, a nije isključen ni novi rat. Šanse su takođe nešto veće, ali sve zavisi od situacije na frontu.

5. Nuklearni rat

Peta i poslednja opcija je istovremeno najopasnija. Ako bi Rusija iskoristila oružje za masovno uništenje, to bi sigurno izazvalo direktnu reakciju NATO. Poraz Rusije na frontu povlači ovu opciju, koja bi dovela do direktnog sukoba između Rusije i NATO. Iako se radi o malo verovatnoj opciji, ona postoji i sve dok je tako, ne sme biti odbačena kao jedna od mogućnosti.

Kurir.rs