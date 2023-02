Američki predsednik Džozef Bajden odlučio je da digne u vazduh Severni tok 1 i 2 isključivo iz političkih razloga, cilj mu je bio da spreči Nemačku i zapadnu Evropu da otvore gasovod u slučaju velikih hladnoća, izjavio je u ekskluzivnom intervjuu koji se emitovao na RT, dobitnik Pulicerove nagrade Sejmur Herš.

"Bajdenov cilj je bio da spreči Nemačku i zapadnu Evropu da otvore gasovod u slučaju velikih hladnoća. Nemačke vlasti su uvele sankcije, zaustavile gasovod, ali su imale pravo da otvore novi, što Bajden nije želeo", rekao je Herš.

foto: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Prema njegovim rečima, u tome je i bila suština operacije: učiniti tako da Evropa, konkretno zapadna Evropa, nastavi da podržava NATO i isporučuje oružje Ukrajini, "raspirujući ono što je očigledno proksi rat protiv Rusije koji se upravo vodi".

"Ali, kada je Bajden javno govorio o tome, tri nedelje nakon što je dobio informaciju, kao i Viktorija Nuland, takođe krajem januara i početkom februara prošle godine, oboje su rekli javno: "Znamo da možemo da prekinemo", ili još bolje: "Zaustavićemo Severni tok", rekao je američki novinar.

Posle tih njegovih reči usledilo je pitanje novinara: Kako ćete to da uradite? Bajden je odgovorio: Reći ću vam: znamo kako to da uradimo. Mi možemo to da uradimo, naveo je Herš.

Herš je dodao da su oni potom ispunili zadatak, postavili eksplozivne naprave, pri čemu su angažovali ronioce mornarice, a zatim je eksplozivna naprava prosto stajala tamo nekoliko meseci.

foto: SWEDISH COAST GUARD HANDOUT, EPA UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT

Bilo je planirano u junu kada se činilo da Ukrajinci napreduju u ratu, ali je krajem septembra bilo dokaza o ozbiljnim problemima.

To neće pomoći ratu, ono što su uradili je da spreče Nemačku i zapadnu Evropu u slučaju da zima stigne ubrzo, otvore gasovod, kategoričan je Herš.

(Kurir.rs/RT Balkan)