"RUSI NEĆE PRIČAMA O TERORIZMU SAKRITI SVOJ FIJASKO U UKRAJINI" Galijašević: Moskva nema dilemu ko je odgovoran za sabotažu

Zamenik ruskog ministra odbrane Sergeja Rjabkova je rekao da Moskva nema dilemu da odgovornost za incident sa gasovodom, Severni tok, leži na Vašingtonu po već utvrđenom šablonu.

Takođe je rekao da će se Moskva potruditi da taj čin ne prođe tek tako, "bez posledica po SAD".

Da li Amerika strahuje od ruske odmazde, ali i o celokupnoj situaciji govorio je gost jutarnjeg programa, Darko Obradović, programski direktor Centra za stratešku analizu i Dževad Galijašević, stručnjaka za bezbednost.

Obradović je prvo odgonetnuo da li je ovo teroristički napad:

- To je svakako sabotaža. Međutim, smatram da ovo spada u sklop informacionog rata. Ako pogledate kako je stigla sumnja za optužbu na Ameriku, videćete da je to poptuno neutemeljeno. Ne postoji autentičnost tih optužbi, samo se čita da je neko od nekoga to čuo. Ako pogledate istoriju tvorca tog teksta, odnosno veliko otkrića, koju je on zapravo objavio na privatnom blogu, videćete da je taj čovek bio sklon iznošenju svih sumnjivih teza. Imao je svoju slavu oko rata u Vijetnamu, ali odmah nakon toga je skliznuo u razne šokantne kontroverzne tekstove - rekao je Obradović, pa nastavio:

- Ni Švedska, ni Amerika neće Rusiji pružiti priliku da skrene pažnju sa svog fijaska u Ukrajini tako što će iznositi teorije zavere. To je metod odvlačenja pažnje, izmišljaju se razne priče i teorije zavere, te o zemljotresu, pa o komarcima, biološkom oružju, pa sad i o Severnom toku.

Galijašević je rekao da je ovo kampanja Amerike i da je reč o klasičnom terorizmu.

- Nadam se da će se pokrenuti međunarodna istraga. Ova informacija je došla od čoveka koji je dobitnik Pulicerove nagrade, zapravo je došla iz Amerike, a tamo se vodi kampanja oko uloge SAD i njihove sumnje prema zemljama EU, a pre svega, prema Nemačkoj. Kako bi ih zadržali za sebe na tom oštrom, antiruskom kursu, bila im je potrebna jedna ovakva diverzija, koja je zapravo klasični terorizam - tvrdi Galijašević, pa nastavio:

- Gde je danas globalni terorizam, ako nije u rukama i u vojno-političkom delovanju SAD. Čak i ako analizirate američki odnos prema terorizmu, ako vidite razliku pojmanja terorizma kao metoda i strategije, videćete da FBI na jedan način gleda, a FBI nadzorne mehanizme ima u ministarstvu pravde. S druge strane ministarstvo inostranih poslova to gleda kao na političku konstrukciju. Dakle, ta razlika u razumevanju i tumačenju terorizma je mnoge analitičare odvela na krivi put. Ustvari, Amerikanci gledaju drugačije na terorizam van svojih granica i nazivaju ga nacionalnim interesom.

Obradović je rekao da ne zna da li će se Rusi svetiti, ali je zasigurno uspešno završena tranzicija zavisnosti od ruskog gasa.

- Od trenutka kada je uveden novi NATO koncept 2021. godine, rečeno je da mora da se vodi računa o bezbednosti kritične infrastrukture. Dakle, konstantno se ona štiti, a ne možemo znati da li će se Rusi svetiti. Jedino znamo da je uspešno završena tranzicija zavisnosti od ruskog gasa, a suština je da postoji alternativa, a Rusija nema alternativno tržište - zaključio je Obradović.

