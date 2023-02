UNIŠTENA JE GRADNJA U VREDNOSTI OD 10 MILIJARDI EVRA! Miletić o sabotaži Severnog toka: Rusija je sposobna za isto kao Amerika

Simor Herš, doajen američkog istraživačkog novinarstva i dobitnik „Pulicerove” nagrade 1970. godine za razotkrivanje američkih ratnih zlodela u Vijetnamu sredinom 20. veka, opisao je na svom blogu sabotažu "Severnog toka" i rekao da je sve izvedeno, navodno, po direktnom nalogu američkog predsednika Džozefa Bajdena.

Bela kuća je, očekivano, sve demantovala, ali se ubrzo oglasio i zvanični Kremlj. „Svet mora pronaći ko je izveo taj akt sabotaže. Reč je o veoma opasnom presedanu: ako je neko to učinio jednom, mogu to ponovo uraditi bilo gde na svetu”, istakao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, zatraživši „otvorenu međunarodnu istragu napada bez presedana na ključnu međunarodnu infrastrukturu”.

Da li je ovo uvertira u novu fazu hladnog rata između Rusije i SAD i ko će platiti najveću cenu, pričao je prof dr Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije.

Prvo je komentarisao vest koja govori o hapšenju Dejana Bobočeka, pripadniku Narodnih patrola, a policija mu je u autu našla karabin i metke.

- Ova vest je katastrofalna, pretendovanje ka nasilju. To je kontinuitet jednog destruktivnog delovanja na Srbiju i njenu perspektivu. Mnogi sebi daju za pravo da procenjuju, presuđuju i kao da je njima sve jasno. Takvo naoružanje je direktna pretnja našem rukovodstvu pre svega. Šta traži puška sa snajperom u autu takvog čoveka i šta znači njegovo prisustvo u skupovima u Beogradu - tvrdi Miletić.

Nakon toga, komentarisao je navode Simora Herša koji je rekao da je Severni tok sabotaža i da je sve izvedeno po nalogu predednika Amerike Džoa Bajdena.

- Nema sumnje da su takve operacije kordinirane i odobrene sa najvišeg vrha. Herš je dobitnik Pulcerove nagrade 1970. godine oko Vijetnama, dakle ima kredibilitet. Nakon dosta vremena, on se ponovlja javlja sa ovim informacijama oko terorističkog akta. Uništeno je nešto što je dugačko 1200 kilometara i što vredi deset milijardi direktnog ulaganja, a od toga 5 pripada ruskoj kompaniji gasa. Niko to nasilno nije gradio, to je sve usaglašeno sa interesom država kroz koje prolazi - rekao je Miletić, pa nastavio:

- Neko se drznuo u toj celoj situaciji, a po Heršonu vidimo da je to Bajden. Tu se postavlja veliko pitanje u kakvom svetu živimo? Ako na taj način velike sile gledaju na međunarodne projekte, onda dolazimo do opšten kolapsa. To je vrlo opasan presedan. Sposobna je i Rusija da uništava infrastrukturu Amerike negde u svetu. Ako budemo na taj način razmišljali, doživećemo kolaps kao civilizacija.

