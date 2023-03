BАHMUT PRED PADOM? Ukrajinci potpuno okruženi u najkrvavijoj borbi rata!

Vojnici ruske armije i plaćenici Vagner grupe napreduju ka Bahmutu i skoro potpuno su okružili ukrajinske branioce u gradu oko kojeg se od 1. avgusta vode najkrvavije borbe ovog rata, a vođa „vagnerovaca“ Jevgenij Prigožin najavio je da će ovaj grad pasti uskoro, javljaju svetske agencije.

Pad Bahmuta, ako se zaista dogodi u narednim danima, predstavljao bi prvu veliku pobedu Rusa od početka ukrajinske kontraofanzive u septembru.

Povlačenje dronova

- Zelenski, predaj Bahmut. Jedinice privatne vojne kompanije „Vagner“ su praktično potpuno okružile grad. Samo jedan put za izlazak je ostao. Prsten se steže. Ako smo se dosad borili sa ukrajinskom profesionalnom vojskom, danas vidimo samo starce i decu. Oni se bore, ali njihovi životi su kratki, traju dan ili dva. Pusti ih da se vrate svojim kućama - poručio je Prigožin u video koji je podelio preko Telegrama, a iz samog Bahmuta.

foto: Printscreen/Telagram, EPA Presidential Press Service Han

Kako javlja Rojters, komandant ukrajinske kopnene vojske Oleksandr Sirski posetio je juče Bahmut i s lokalnim komandirima razgovarao o jačanju odbrane.

- Neprijatelj ne odustaje od nade da će osvojiti Bahmut i nastavlja da gomila trupe kako bi okupirao ovaj grad - rekao je on u saopštenju, a prenosi Rojters.

Komandir ukrajinske jedinice zadužene za dronove u Bahmutu Robert Brovdi poručio je na internetu da je njihovoj jedinici naređeno povlačenje posle 110 dana borbi.

Vojni stručnjaci o borbama Logistika najveći problem U istočnom delu Donbasa borbe su krvave već mesecima, a najgora je situacija oko Bahmuta, gde ima velikih žrtava sa obe strane. Ministarstvo odbrane Britanije nedavno je objavilo da dnevno gine i više od 800 vojnika sa svake strane. - Ako ostavimo cenu u ljudstvu po strani, borbe su teške i za vojnu opremu, pa se obe strane nalaze u problemima kad je reč o zameni uništene ili zaplenjene opreme. To znatno pritiska linije snabdevanja. S kompleksnim i sofisticiranim oružjem koje se koristi u Ukrajini, to je još veći problem nego što je bio ranije - kaže za Rojters Metju Pauel, stručnjak za vojnu strategiju sa Univerziteta u Portsmutu. Lijam Kolins, direktor Instituta za moderni rat na „Vest Pointu“, za Rojters navodi da će borbe u Ukrajini da se nastave sve dok ekonomska i politička cena rata ne postanu prevelike za Rusiju. - Rusija nije u toj situaciji u ovom trenutku i rat bi mogao da traje godinama - rekao je on.

Važna tačka

Vojni komentator Boško Jovanović za Kurir kaže da Ukrajinci moraju da urade sve da zadrže Bahmut.

- Zadržavanje na liniji Kramatorsk-Slavjansk-Bahmut dozvoljava Ukrajincima da se između Dnjepropetrovska, Kijeva i Donbasa napravi nekoliko odbrambenih linija. Fortifikacija nikad neće biti prevaziđena i uvek će biti potrebna. Ako Rusi zauzmu Bahmut i Slavjansk, krenuće na Kramatorsk i, naravno, na dalje uništavanje železničke, energetske i vodne infrastrukture - rekao je on.

Darko Obradović, programski direktor Centra za stratešku analizu, veruje da Bahmut „nema strateški i taktički značaj za Ruse“.

- Uprkos tome, zbog ogromnog broja ruskih gubitaka na tom operativnom pravcu, ovo je bitka za legitimitet Vladimira Putina, ruskog predsednika. Za njega je to biti ili ne biti. Procene su da će Ukrajinci držati do aprila ovaj pravac jer se napredovanje ruskih snaga meri metrima, a ne kilometrima i svaki podrum se slavi kao pobeda. U slučaju da uspeju da zauzmu, imaćemo scenario Manerhajmove linije iz Finske - naveo je on za Kurir.

foto: Kurir

Kurir.rs