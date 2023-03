RUSKE PODMORNICE BLIZU ISTOČNIH OBALA SAD Pomorski stručnjaci zabrinuti: Rusi kopiraju strategiju sovjetskog admirala Gorškova

Američki Newsweek objavio je tekst u kome navodi da je zabeleženo sve veće prisustvo ruskih podmornica blizu obala Sjedinjenih Država, što je posebno zabrinulo vojne posmatrače i penzionisane admirale NATO.

Svoj tekst Newsweek započinje uvodom u kome navodi da je Ruska mornarica izvršila obimnu modernizaciju mornarice posle raspada Sovjetskog Saveza i da poseduje podmorničarsku flotu, najveću na svetu sa čak 58 operativnih podmornica na nukelarni pogon, od kojih su neke sposobne da nose interkontinetalne balističke rakete sa nukelarnim bojevim glavama koje Moskva smatra ključnim za strateško odvraćanje.

Putin je po Newsweeku odlučio da proširi kapacitete ruske podmorničarske flote, tako što je krenuo u ambicioznu gradnju strateških i napadnih nuklearnih podmornica koje sad imaju soposbnost da dostignu najkritičnije ciljeve duboko unutar teritorije SAD, ali i centralnoj i zapadnoj Evropi.

Newsweek se poziva na dokument Kremlja, koji je ruski predsednik Vladimir Putin potpisao 2017. prema kome ruska mornarica ima razvojnu, operativnu i stratešku ulogu i da mora postojati balans u četiri flote: Severnoj, Baltičkoj, Crnomorskoj i Dalekoistočnoj do 2030. godine.

U jeku reformi ruske podmornice su počele da se raspoređuju kako je nekad to radila Sovjetska podmorničarska flota, rečeno je Newsweeku.

Majkl Petersen, direktor Ruskog instituta za pomorske studije na američkom Pomorskom ratnom koledžu, koji sprovodi istraživanja o ruskim vojnim i ekonomskim pitanjima vezanim za svetske okeane, rekao je za Newsweek da postoje indicije da su se „podmornice na nuklearni pogon razmeštale pored obale Sjedinjenih Država i na Mediteranu i drugde duž evropske periferije“.

One „preslikavaju raspoređivanje podmornica u sovjetskom stilu u Hladnom ratu“, rekao je Petersen, koji je takođe profesor na koledžu na Rod Ajlendu.

Rusija je „kritični izazov“ sa kojim se danas suočavaju Sjedinjene Države, rekao je on, odgovarajući na opaske generala američkog vazduhoplovstva Glena VanHerka, šefa američke severne komande i NORAD-a, koji je ranije okarakterisao Rusiju kao primarnu pretnju zemlji zbog na prisustvo svojih podmornica na nuklearni pogon klase Severodvinsk (novi naziv je klasa Jasen) kod istočne obale Sjedinjenih Država u oblastima gde su patrolirali od 1970-ih do ranih 1980-ih, rekao je Petersen.

Tokom perioda Hladnog rata, počevši od 1960-ih, pa sve do sredine do kraja 1980-ih, Sovjetski Savez je redovno slao podmornice sa balističkim projektilima na nuklearni pogon da patroliraju uz istočnu i zapadnu obalu Sjedinjenih Država, objasnio je on.

„Te lokacije su se menjale tokom vremena kako se tehnologija podvodnog ratovanja poboljšavala i kako se tehnologija podmornica poboljšavala.

Petersen je primetio da su sredinom 60-ih do sredine 70-ih postojale oblasti za patroliranje podmornica koje su bile relativno blizu istočne i zapadne obale SAD.

"To je bilo zbog tehnologije balističkih raketa koja je postojala u to vreme, balističke rakete lansirane sa podmornica nisu imale domet 1960-ih i ranih 1970-ih godina kao sada, rekao je on.

„I kako je vreme napredovalo, tokom 1970-ih i 1980-ih, kako su se nove podmornice pojavile na mreži, razvijena je nova tehnologija balističkih projektila lansiranih sa podmornica koja je povećala domet ovog oružja, te su se patrolne misije pomerale.

„U 70-im i ranim 80-im, generalno, obično bismo videli da se podmornice ponovo razmeštaju sa istočne i zapadne obale, ali u većim oblastima – te veoma male patrolne zone su se proširile da bi uključile većinu istočne i zapadne obale i u srednji Atlantik."

Sredinom do kasnih 80-ih, te patrolne oblasti su počele da se povlače od istočne obale SAD kako je tehnologija balističkih raketa postajala sve bolja i domet poboljšan, Petersen je nastavio.

„Podmornice više nisu nužno morale da se rasporede blizu obale SAD – mogle bi da se vrate u ove bastione koji su bili ili dalje u srednjem Atlantiku ili čak nazad u Barencov more, u zavisnosti od dometa projektile.

„Dakle, postoji veza između lokacije tih patrolnih područja u Hladnom ratu i tehnologije balističkih projektila lansiranih podmornicama“, dodao je Petersen. "Čini se da je to slično raspoređivanju koje danas vidimo."

Tom Šugart, pomoćni viši saradnik u programu odbrane u Centru za novu američku bezbednost, istraživačkom centru sa sedištem u Vašingtonu, rekao je za Nevsveek da postoji „jasna veza“ između Rusa koji govore o svojim operacijama iz hladnog rata i upoređuju ih sa onim što kažu da rade sada ili nedavno.

On je ukazao na operaciju APORT, u kojoj je, kako se izveštava, pet napadnih podmornica na nuklearni pogon Viktor III neprimećeno stiglo do istočne obale SAD, koje su tamo delovale od marta do maja 1987.

Šugart je istakao da su brojni ruski novinski članci povezivali niz operacija ruskih podmornica u 2019. sa operacijom APORT.

Sve ruske podvodne misije

Norveški mediji su u oktobru 2019. objavili da je u severnom Atlantiku otkriveno oko 10 podmornica ruske Severne flote, od kojih je osam na nuklearni pogon. Norveška vojna obaveštajna agencija saopštila je tada da je Rusija pokušala „da testira sposobnost Zapada da otkrije i reši ovo“.

„Rusija želi da kaže „ovo je naše more, mi to možemo. U mogućnosti smo da stignemo do Sjedinjenih Država“. To je ono što Rusija želi da nam kaže“, rekla je agencija državnoj televiziji NRK.

Nekoliko dana kasnije, brojne ruske novinske kuće, uključujući dnevni list Izvestija, objavile su prilog u kome se taj podvig poredi sa operacijom APORT Rečeno je da je operacija demonstrirala „mogućnost probijanja linija postojećih linija NATO protivpodmorničke odbrane“.

„Ove operacije, posebno APORT, ostavila je snažan utisak na admirale flota zemalja alijanse. Najviše su bili iznenađeni skrivenim prodorom sovjetskih plovila na nuklearni pogon svih linija protivpodmorničke odbrane. Izvestija je tada objavila.

Nivo raspoređivanja ruskih podmornica je sličan onome što je viđeno u Hladnom ratu, u smislu brojki, rekao je admiral Manfred Nilson, koji je bio najviši nemački admiral NATO-a pre nego što se penzionisao u septembru 2019.

„Ja lično verujem da Rusija nikada ne menja svoje ponašanje jer oni, naravno, upravljaju impresivnom podmorničkom flotom i pokazuju da mogu da budu zastupljeni širom sveta“, rekao je Nilson za Newsweeek.

„Mislim da je to samo demonstracija da bi ostali verovali da Rusija nije zanemarljiva nacija u svetu", dodao je on.

Operacija Aport

Duga i uspešna karijera admirala Sergeja Gorškova, komandanta Sovjetske Ratne mornarice bližila se kraju, pošto je punio 75 godina života. Očekivao se njegov odlazak u penziju krajem decembra 1985 godine. Pre svog povlačenja, a posle govora američkog predsednika Ronalda Regana, o premoći američke moranice i vojske nad “Carstvom zla” kako je nazivao Sovjetski savez, Gorškov je odložio penziju. Očito izazvan i gnevan, odlučio je, da Amerikancima po poslednji put, očita lekciju iz pomorske taktike. Na poseban način će im dočarati, koje su sve mogućnosti RM Sovjetskog Saveza. Misli su ga pokrenule na kreiranju posebne pomorske operacije.

Zamisao je bila, da se izvede jedna podmornička operacija, pred prve pregovore između predsednika SAD Regana i Mihaila Gorbačova. Cilj ove operacije bio je i podizanje morala sovjetskih podmorničara koji su u prethodnim decenijama imali dosta nesreća na svojim dizel-električnim, a posebno na nuklearnim podmornicama. Admiral Gorškov, svoju osnovnu ideju o budućoj pomorskoj operaciji, poverio je jednom od svojih najboljih oficira, komandantu 33. divizije podmornica Severne flote, kapetanu 1 ranga Anatoliju Savčenku.

Gorškov mu je izdao naređenje da počne pripreme za specifičnu podmorničarsku operaciju pod kodnim imenom “Aport”. Kodno ime “APORT” je izabrano nasumičnim redom slova, i velika je pažnja posvećena tome da to bude reč koja nema nikakvog smisla. Prema zamisli Gorškova, Savčenko je trebao da izvede operaciju pomoću koje će Sovjetska ratna mornarica otkriti kakva je zaista spremnost američkih podmornica u zaštititi od prodora sovjetskih nuklearnih podmornica i kakvu će taktiku primenti u toj situaciji. Koliko je to bila bitna operacija govori i podatak da je sve bilo planirano u najstrožoj tajnosti i da je jako mali broj ljudi bio uključen u planiranje. Za izvođenje ove operacije angažovane su 4 podmornice 33.divizije tipa 671 RT i RTM, po NATO nomeklaturi klase Victor II i III. Da bi se prikrilo planiranje operacije izdata su pripremna naređenja da će podmornice isploviti na redovnu obuku i vežbe. Podmornice su 16/17.jun 1985 neopaženo prošle NATO- ovu GIUK odbranu i okupile se prema predviđenom planu u Njufaundleskom basenu. Po planu je 18. juna Šavčenko sa hidrografsko-obaveštajnog broda “Kolgoyev” šalje signal komandantima podmornica da otpočene operacija APORT. Kada su Sovjeti počeli sa manevrom, Amerikanci su reagovali tačno onako kako je Savčenko i predvideo. Područje Njufaundlendskog basena je bilo krcato NATO mornaričkim patrolnim avionima Lockheed P-3 Orion, koji su poletali iz vazdupnih baza Brunswick – Maine SAD, Bermuda, Lajens – Azorska Ostrva, Greenwood – Newfounland – Kanada, i koji su pokušavali pronaći sovjetske podmornice, dok su u isto vreme Sovjeti pokušavali locirati američke podmornice.

Amerikanci su bili svesni koju opasnost predstavljaju sovjetske podmornice sakrivene u toplim slojevima Golfske struje, nemogućnost pronalaska od strane NATO pasivnih sonara sovjetskih podmornica , bilo je dovoljno kapetanu Sevčenku da se oseća zadovoljno i ponosno na svoje podmorničare

