BEBU POLIVAO HLADNOM VODOM, "HRANIO" SUNČEVOM ENERGIJOM: Ruski bloger od sina hteo da stvori natčoveka, dete umrlo za mesec dana

Maksim Ljuti 43-godišnji peterburški bloger Maksim Ljuti za svog tek rođenog sina, kog je nazvao Kosmos, spremio je posebni režim gajenja, koji je podrazuimevao da dete ostane bez majčinog mleka za bebu, dnevno gladovanje, "ishranu" sunčevom energijom i polivanje hladnom vodom za jačanje organizma, piše Komsomolska pravda.

Блять!!! Блогер Максим Лютый, активно пропагандирующий сыроедение и праноедение (питание энергией солнца без воды), задержан после смерти сына Мать ребенка тоже Малыш родился у пары в феврале, а в марте умер от истощения. Почитайте сами Лютейший пиздецhttps://t.co/xyrh0clenH pic.twitter.com/7K0SrFo8Sp — Наблюдатель™ (@Nablyudatel14Tm) March 19, 2023

Maksim je od bebe hteo da stvori Supermena, ali je surovi i nečovečni eksperiment za mesec dana doveo bebu do upale pluća i u stanje velike iscrpljenosti. Kada je malo Kosmos konačno stigao u bolnicu, lekari su samo mogli da konstantuju smrt. Ispostavilo se da je Maksim tokom eksperimenta jednostavno ubio svog sina.

U takvom nehumanom režimu živeo je i njegov tek rođeni sin Kosmos . Od bebe, bloger je pokušao da odgaja supermena. Surovi eksperiment za mesec dana pretvorio se u iscrpljenost za bebu, a otvrdnjavanje - upalu pluća. Kada je Kosmos stigao u bolnicu, više nije disao. Lekari su ga samo konstatovali mrtvim. Komsomolskaja Pravda je otkrila kako je bloger ubio sopstvenog sina tokom eksperimenta .

Od narkomana do gurua

Pre oko 10 godina, Maksim Ljuti se teško mogao nazvati pristalicom zdravog načina života. Živeo je u Sankt Peterburgu, koristio alkohol i drogu, a svoj put ka „duhovnom prosvetljenju“ ili eksperimentima sa ishranom otkrio je tek nakon putovanja u Indiju. Do tada je zbog lošeg načina života zaradio hronični sinusitis, migrenu, prostatitis, gastritis i sve to do 30. godine života.

В Сочи задержан блогер-сыроед Максим Лютый, который держал своего грудного ребёнка на праноедении — это питание солнцем. В итоге малыш умер от истощения. Папаша с женой год назад переехал в Сочи из Петербурга, основав эзотерический клуб «Живой человек». pic.twitter.com/h1nemHiXHU — Юстас Алексу (@Vladimi03721352) March 14, 2023

Maksim je započeo svoj put ka „prosvetljenju“ kroz vegetarijanstvo a posle pet godina odlučio da se hrani samo voćem. Zatim se od narkomana pretvorio u trenera, počeo da piše blog na temu ishrane, i ubrzo počeo da prodaje svoje znanje pretplatnicima (trenutno ih ima nešto više od 6 hiljada). Svoj projekat nazvao je „autorskim kursom o lečenju duše i tela“.

U to vreme bloger je bio u vezi sa 33 godišnjom lepoticom Oksanom Mironovom, koja je delila njegove stavove o ishranu. Bebu koju su nazvali Kosmos dobili su 11. februara, ali se Maksim, prema svedocima, prema njoj pokazao kao tiranin. Kako kažu Oksanini rođaci, ona je bila potpuno pod njegovim uticajem, postala je tajnovita i nije htela ni da sluša nikoga osim njega. Naterao je Oksanu da se porodi kod kuće. Pritom je tokom porođaja povređena, ali su lekovi i lekari su u njihovoj kući zabranjeni.

- Naterao ju je da ne hrani bebu. Maksim je verovao da sunce hrani dete, rekla je Oksanina majka.

- Pokušala tajno da doji bebu! Ali ona se strašno plašila Maksima. Kako je to moguće?! Hraniti svoju bebu na suncu? Bebi treba majčino mleko, čudi se majka.

Kako je istraga utvrdila, Maksim je tri puta tokom meseca života deteta uzimao bebu od majke kako bi ga lišio hrane na jedan dan. Ovaj „program za podizanje nove osobe“ uključivao je polivanje bebe hladnom vodom.

- Bila sam protiv toga da moja ćerka bude u ovoj sekti - kaže Oksanina majka Galina Mironova.

- Sve sam osetila, rekao joj da je Maksim lud, ali ona me nije poslušala. Oksana je tamo živela kao zamorac. Svaki put je postajala sve hladnija prema meni. Ono što joj je uradio je neopisivo! Bila je njegova robinja! Tamo je skoro umrla!

Месячный ребёнок питерского блогера-сыроеда скончался от истощения и пневмонии. Максим Лютый вместе с женой совсем недавно стали родителями. 8 марта ребёнку стало плохо. Он умер ещё до того, как его успели довезти до больницы. pic.twitter.com/uDILt9dHuh — ⭐Zаморо4ka⭐ (@vbldra_v_getraX) March 14, 2023

Majka devojčice praksu gladovanja, koju je vodio Maksim Ljuti, naziva sektom. On ih se ne samo pridržavao, već ih je i promovisao u mase. Guru je rekao svojim učenicima da bebi nije potrebna hrana.

- Tokom programa sirove hrane, svako veče smo razgovarali sa Maksimom, izneo nam je mišljenje o hranjenju beba. Maksim je jasno odgovorio da bebama uopšte nije potrebna hrana “, priseća se jedan od Ljutijevih učenika. - Očigledno, njegovo dete je jelo solarnu energiju.

Maksimova ideja o podizanju zdravog deteta pretvorila se u ideju o podizanju supermena, „novog deteta“. Samo što se ovaj put to završilo tragično. Kada je Iscrpljena beba 8. marta odvezena u bolnicu, već je bila mrtva.

U bolnici je na nekoliko dana završila i dečakova majka Oksana zbog komplikacija izazvanih kućnim porođajem.

– Nakon rođenja deteta Maksim se držao se stavova o „sirovoj hrani” i praksi dužeg odbijanja hrane i vode, kao i polivanja hladnom vodom. Odlučio je da ove metode primeni na svom novorođenom sinu. Najmanje tri puta je uzeo bebu od majke i nije je hranio jedan dan, sistematski je polivajuo hladnom vodom, - saopštila je pres-služba Istražnog komiteta Ruskog istražnog komiteta za Krasnodarski kraj.

- Od 4. do 8. marta zdravstveno stanje bebe se pogoršalo, ali uprkos tome optuženi nije tražio lekarsku pomoć, jer je odbijao lekove i lekove. Dete je umrlo pre dolaska u bolnicu, saopšteno je.

Блогера-сыроеда, заморившего младенца голодом, суд арестовал на 2 мес. По информации СК, Максим Лютый трижды отбирал ребёнка у супруги, чтобы та не могла его кормить, обливал холодной водой. Женщина на данный момент находится под домашним арестом. Вот уж оправдал свою фамилию. pic.twitter.com/BWKIQbt1V8 — Пристальный взгляд (@Vzgljad) March 20, 2023

Protiv Maksima Ljutija već su pokrenuta dva krivična postupka. Optužen je za ubistvo i mučenje bebe. On je 19. marta poslat u istražni zatvor, ali još uvek nije priznao krivicu. Štaviše, na poslednjem ispitivanju pokušao je da svu krivicu prebaci na majku deteta. Navodno, Oksana je insistirala na kućnom lečenju i odbila da pokaže bebu lekarima. Što se same Oksane tiče, ona je optužena za nanošenje smrti iz nehata i nalazi se u kućnom pritvoru.

(Kurir.rs/Komsomolska pravda)