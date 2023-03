"REALNO JE DA TRAMP POSTANE PREDSEDNIK TOKOM POSTUPKA!" Stručnjaci analiziraju optužnicu: Advokat mu osuđen za prevaru i laganje

Bivši predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp našao se usred skandala.

Naime, optužen da je prikrio tajne isplate novca porno glumici Stormi Danijels i to nekoliko dana pre predsedničkih izbora 2016. godine. Tramp je optužen pred velikom porotom suda na Menhetnu i time je postao prvi američki predsednik koji se suočio sa pravnim organima na ovakav način.

Sadržaj optužnice za sada nije objavljen u javnosti, ali su nezvanične informacije procurile u američkim medijima.

GLUMICI JE PLAĆENO 130.000 DOLARA DA ĆUTI! foto: AP Alex Brandon Ceo skandal datira još iz 2006. godine jer je tada, kako navodi BBC, Tramp imao aferu sa porno glumicom Stormi Danijels, što je on odbacio kao laž. Ona je, međutim, 2016. godine, dok je Tramp bio u predsedničkoj kampanji, tu priču pokušala da proda medijima, ali je njegov advokat Majkl Koen platio 130.000 dolara da ćuti.

I nakon vesti o optužnici Tramp je sve negirao, tvrdeći da se sve politizuje i da je ovo, kako je rekao, "lov na veštice koji će se obiti o glavu Džozefa Bajdena".

O detaljima celog procesa, ali i budućnost Trampove političke karijere, razgovarali su gosti "Usijanja" Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije i Srđan Barac, Centar za društvenu stabilnost.

S obzirom na to da je Vuković i advokat, prvenstveno je pojasnio kakva je procedura u pravnom smislu, jer bi Tramp trebalo sam da se javi u sudu.

- Slučaj ima svoj medijski, pravni i politički aspekt. Kada pričamo o pravnom aspektu, onda imamo i dilemu kod teoretičara prava u Americi. Kao što kažu, ne postoji priručnik kako se ovo radi, jer dosad niti jedan bivši američki predsednik nije bio u ovoj situaciji. Ukoliko se Tramp ne javi, već odluči da ostane kod kuće na Floridi, onda bi došlo do konflikta nadređenosti. Guverner Floride Desantis je rekao da neće učestvovati u izručenju Trampa, a njegova reč je tamo poslednja. To bi moglo da uspori proceduru, ali ne i da je abolira - započeo je Vuković, pa nastavio:

- Zanimljivo je da Tramp ne bi mogao ni sam sebe da abolira jer je prilično realno da bude izabran za predsednika tokom ovog postupka. Smatram da svako broji prvenstveno političku korist od gestova koji se dešavaju, mislim da će se Tramp pojaviti i da će to biti medijski događaj. Inače, teoretski, on bi mogao da se i virtuelno tamo pojavi.

Barac je rekao da je advokat od Trampa bez kredibiliteta svedoka jer je već osuđen za laganje i prevaru.

- Zasad ništa ne znamo sa sigurnošću, sve su to procurele informacije koje još nisu stoprocentno utvrđene. Sve što znamo je da je njegov advokat, koji je pritom izbačen iz advokatske komore, osuđen za prevaru i za lažno svedočenje. On je sada svedok, mada veoma upitan svedok. Dakle, nema veliki kredibilitet pred sudom. To je prva važna informacija. S druge strane, pitanje je da li ima još svedoka koji su voljni da to potvrde - rekao je Barac, pa nastavio:

- U slučaju da se pojave još neki svedoci, onda bi to svakako, što se tiče prava, postao znatno ozbiljniji slučaj. Jedan svedok je dosta klimav. Zasad nema informacije da će glumica da bude svedok. Tih 130.000 dolara je zaista mali novac za te američke uslove. Pitanje je da li je ovo političko, odnosno ko će koliko profitirati. Politički segment bih svrstao kao najznačajniji.

