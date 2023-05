"VAGNNER U BAHMUTU IZGUBIO VIŠE LJUDI NEGO SOVJETI U AVGANISTANU" General Vasiljević: Ukrajinski piloti padaju u nesvest na obuci

Vašington se ograđuje od Kijeva zbog upada u Rusiju jer je korišćeno nekoliko američkih "Hamera“ i oklopnih vozila MRAP, otpornih na mine.

Rusi su zaplenili nekoliko ovih vozila nakon napada u Belgorodskoj oblasti.

DODATNE SNAGE ZA RUSIJU "Situacija u Belgorodskoj oblasti na krajnjem zapadu Rusije na granici sa Ukrajinom i dalje je napeta, nakon upada diverzantske grupe iz Ukrajine, što je primoralo rusku vojsku da pošalje dodatne snage kako bi se teren osigurao! Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je neutralisano svih 70 diverzanata i objavljene su fotografije zaplenjenih i uništenih vozila."

Kod takozvanih partizana koji se deklarišu kao ruski dobrovoljački korpus i Legija slobodne Rusije, pronađena su američka vozila koje je SAD slala Ukrajini u prethodnom periodu, američke unforme, kao i dodatna oprema takođe američkog porekla.

Portparol Stejt departmenta, Metju Miler je izjavio da Amerika nije podsticala napad unutar Rusije.

foto: Kurir tv

Ovaj napad bi (po oceni stručnjaka) mogao da zaoštri odnose Rusije i Amerike, pogotovo što je Amerika dala toliko novčane i vojne pomoći.

Upad diverzanata u Belgorodsku oblast, gde je u borbama poginula jedna a ranjeno sedam osoba, dogodio se samo nekoliko dana nakon što je američki predsednik Džozef Bajden pristao da dopusti obučavanje ukrajinskih pilota na američkim borbenim avionima F-16.

General u penziji Stanko Vasiljević i Petar Milutinović, istraživač sa Instituta za evropske studije i diplomata komentarisali su dešavanja u Rusiji.

Nema prostora za pregovore, nije optimističan Milutinović.

- Krenuli su u potpuno maksimalističku konfrontaciju. Ovo što su ruski diverzanti uradili, to su u stvari Rusi koji podržavaju Ukrajinu. Ovakvi događaji su pogodno tlo za upotrebu nuklearnog oružja - kaže Milutinović.

00:33 KRVAVA RANA SUKOBA SE ŠIRI: RUSIJA-UKRAJINA

Umešanost Vašingtona je očigledna, smatra general Vasiljević.

- Oni ponavljaju da samo pomažu, ali drugo je šta se dešava iza toga. Rusija je velika zemlja, nisu svi za Putina i nije teško prebaciti oružje preko granice. Ovo je karakteristično jer je velika grupa. Ovde su korišćena oklopna vozila, akcija je pripremana i mislim da su ovde umešani prsti Ukrajine i Amerike. A odabrali su tačno vreme, odmah posle Bahmuta - rekao je Vasiljević.

Milutinović se slaže sa ovom konstatacijom.

- Za Bahmut je interesantno da se ovo desilo dan posle oslobođenja Bahmuta. Prigožin je rekao da je izgubljeno 20.000 vojnika Vagner grupe. Ako je to tačno, onda je to više nego što su Sovjeti izgubili u Avganistanu. Prosto je nezamislivo, ali to je njegova zvanična izjava. Kasnije se pojavila ova situacija sa Belgorodom, što možemo tumačiti kao vid odmazde, kao varnica i prilika da se dodatno uvuče Rusija u konfrontaciju sa SAD, odnosno sa Ukrajinom. Možda bi sutra moglo da se protumači kao Treći svetski rat, ali ovo još nije to. Rusija je sama u ovoj borbi - primećuje Milutinović.

Vasiljev se osvrnuo na reči Dimitrija Medvedeva koji je upozorio na veliki rizik od upotrebe nuklearnog oružja.

foto: Kurir tv

- Ništa ne treba odbaciti unapred. Bilo je nećkanje Vašingtona, ali je do 15. maja bilo ne, ne damo vam avione, a onda menjaju stav, i odobrena je obuka ukrajinskih vojnika. Ne možete da organizujete kurs hitne pomoći za dva dana u mesnoj zajednici, a ne obuku pilota koja počinje za dva dana. Ma ajde! - kazao je, obajsnivši:

- On tehniku pilotiranja može da zna, ali sama obuka i preobuka sa jednog tipa vazduhoplovnog, na drugi, traje mesecima! Jedan avion F16 je avion treće generacije, prvi put poleteo 1976. godine, oni su prizemljeni, istekao im je vek upotrebe, ili im ističe za pola godine! - upozorava Vasiljev i pita:

- Ako ste toliko prijateljski nastrojevi prema Ukrajini, zašto im ne date F35? F15 ne može suštinski da napravi razliku. Taj avion ima 11 linija na koje mogu da se potkače ubojna sredstva i ubojne bojeve glave. Nuklearno američko naoružanje može da se potkači na njih. Ova izjava Medvedeva je u tom pravcu. Ovaj mu je obećao da neće da koristi nuklearno naoružanje, a sutradan stiže naoružanje na rusku teritoriju, ma nemoj, dali su časnu pionirsku reč - rekao je Vasiljević.

Mali broj pilota može da izdrži obuku za ove avione.

- Od 10 ukrajinskih pilota samo dvojica su prošla obuku na simulatoru. Ostali su pali u nesvest. Ne mogu da izdrže psihofizički napor za obuku na ovim avionima! - dodao je Vasiljević.

Milutinović se nadovezao, izvukavši zaključak:

- Sukob će nastaviti da se odvija po vrlo intenzivnim linijama i to sve do američkih izbora iduće godine i to će biti visoko rangirana tema na tim događajima. A u slučaju sukoba, biće, ipak, da boj ne bije srce u junaka, nego svetlo oružje. Svi šalju naoružanje u Ukrajinu i Mađarska i Poljska... I to će biti veliki problem za EU, koja je u poluvazalnom odnosu prema SAD, a ovi što su neutralni će morati da odaberu stranu - rekao je Milutinović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.