"PUTINE, DA LI SI RAZMIŠLJAO O OVOM PRE TVOG POHODA NA UKRAJINU" Miletić: Udariće Rus na Rusa, nije učio na Staljinovim greškama

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su uništene "ukrajinske nacionalističke formacije" koje su upale na teritoriju Belgorodske oblasti, kao i da je tom prilikom ubijeno više od 70 terorista.

Portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov dodao je da su uništena četiri borbena oklopna vozila i pet kamioneta. Naveo je da su tokom protivterorističke operacije, ukrajinske formacije blokirane i uništene.

Situacija u Belgorodskoj oblasti, koja se graniči sa Ukrajinom se ne smiruje, ni posle prekograničih napada. I dok Kremlj tvri da iza napada stoje "ukrajinske nacionalističke formacije" Kijev negira umešanost. A, javio se i Ilja Ponomarjov, vođa Legije Sloboda Rusije. Veruje se da ta grupa i Ruski dobrovoljački korpus organizuju napade.

Dr Luka Kastratović, general-major u penziji i predsednik IO Kluba generala i admirala Srbije i Ivan Miletić, ekspert za odbranu i bezbednost dali su svoje mišljenje u jutarnjem programu Kurir TV Redakcija.

Miletić smatra da Rusija nije demokratska zemlja.

- Radikalizacija unutar ruskog društva postoji... Svi znamo da postoji i beloruski bataljon na strani Ukrajinaca...Ovo je masovniji napad od onog prvog. Imaju nove uniforme i mnogo su bolje opremljeni... - rekao je Miletić.

Kastratović je prokomentarisao smenu vlasti u Rusiji i raspad Jugoslavije.

- Neprijatelj kada treba da ruši jednu zemlju, treba da se suprotstavi ovakvim aktivnostima. U Kijevu nema panike i žive normalno kao da nema rata. Jeljcin je imenovao Putina za predsednika i tada je počela prekretnica. Očekivali su da će on nastaviti Jeljcinovu politiku, ali nije - rekao je Kastratović.

Da li se sukob može prošiti dublje u Rusiju, zanimalo je voditeljku Olju Lazarević.

- Ja bih ovo pitanje postavio predsedniku Putinu, da li je o tome razmišljao kada je krenuo u svoje pohode? Ako su ovo Rusi, opet je to Rusi na Ruse. Što duže bude trajao ovaj sukob, on će se odraziti na rusko-ruske sukobe. Iz istorije mora da se uči i ako ne učimo iz istorije ponavljaćemo greške. Staljin je to naučio. Onaj ko zna da ratuje poslao bi dovoljnu količinu vojske i osvojio sve i završio ovaj rat, a onaj ko je bezbednjak, ima ovaj problem koji mu se preliva na teritoriju države - rekao je Miletić.

Tačno je da je Rusija krenula sa manjim snagama, saglasan je Kastratović.

- Tačno je da su krenuli sa manjim brojem snaga, ali ne bih se složio sa time da nisu opremljeni, Rusi su opremljeniji od Ukrajinaca. Mi nemamo sve informacije, Rusija nije još sve upotrebila. Moramo imati u vidu da je Rusija uspela da povrati sve što je bilo njeno - smatra Kastratović.

Мiletić je prokomentarisao značaj borbe oko grada Bahmuta.

- Kao i Napoleon kada je ušao u Moskvu, a ona bila zapaljena. Nivo razaranja koji Rusi prave, ja ne mogu da ga razumem. Artiljerija ne dobija ratove. Ona je dobra podrška, ali dok ne kroči vojnička čizma na teritoriju od toga nema ništa. Ta vojska ako bude tu živela, vratiće se kući sa nekim bahmutskim sindromom, jer je toliko prašine od naoružanja da to nije normalno. Nakon ovog rata, ukrajinski nacionalni identitet će očvrsnuti. Borba oko ovog grada ući će u ukrajinske udžbenike, a nakon ovog rata izgrađena je ukrajinska nacija, i jasno će biti definisana velikim animozitetom prema Rusima - smatra Miletić i dodaje:

- U ratovima se grade nacije.

