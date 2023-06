MRTAV SI PRE NEGO ŠTO SHVATIŠ DA NEŠTO NIJE U REDU: "Mister Titanik" koji je zarobljen u podmornici izgovorio jezivo upozorenje!

"Kada se nalaziš u velikoj dubini mrtav si i pre nego što shvatiš da nešto nije u redu", ovim rečima je 2019. godine govorio o opasnostima tokom ronjenja u ponor Francuski ronilac Pol Anri Nargelet, (77), poznatiji kao "Mister Titanik", koji se trenutno nalazi u nestaloj podmornici "Titan" koja se uputila na ekspediciju do olupine Titanika.

Nargelet, bivši ronilac francuske mornarice, dobio je pitanje pre nekoliko godina od strane "Irsh Ekaminera", da li se ikada uplašio da zaroni na 3.8 km kako bi stigao do olupine čuvenog Titanika, na šta je on odgovorio:

"11 metara ili 11 kilometara, isto je"

- Ako ste 11 metara ili 11 kilometara dole i ako se nešto loše desi, rezultat je uvek isti - rekao je on tada i dodao:

"Kada ste u veoma dubokoj vodi, mrtvi ste pre nego što shvatite da se nešto dešava, tako da to jednostavno nije problem".

Pol Anri Nargelet foto: Printscreen YT

Nargelet, koji se specijalizovao za pilotiranje podmornicama, oborio je rekord za najdublje ronjenje, na 11 km ispod površine vode, nakon svoje 25-godišnje mornaričke karijere, preneo je "Njujork post".

Bio deo prve ljudske ekspedicije koja je posetila olupinu Titanika

On je 1987. godine bio deo prve ljudske ekspedicije koja je posetila olupinu Titanika, koju je dve godine ranije prvi otkrio čuveni istraživač Robert Balard, izvestio je britanski Telegraf.

foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Posle toga, on je posetio sablasni brod još najmanje 35 puta i bio je prva osoba koja je pronašla neki zaboravljeni predmet na olupini Titanika, a u pitanju je - srebrna ploča.

Nargelet, koji je prošle godine napisao delo "U dubinama Titanika", priznao je da je gurnuo kovertu da bi dospeo do broda, koji je potonuo 15. aprila 1912, nakon što je udario u santu leda na svom prvom putovanju od Velike Britanije do Njujorka.

- Ostajete u vodi po četiri, pet, šest, sedam osam sati, što je najduže koliko smete da ostanete, a čak ni tada ne želite da se vratite na površinu - rekao je francuski ronilac prošle godine.

Britanski milijarder Hamiš potvrdio da je Nargelet bio u podmornici "Titan"

Britanski milijarder Hamiš Harding, koji je takođe u nestaloj podmornici, potvrdio je u subotu da je Nargelet bio u podmornici "Titan" koja se uputila na ekspediciju.

foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOE MARINO / UPI / Profimedia, Printscreen/Facebook

- Posadu koja je u podmornici čini nekoliko legendarnih istraživača, od kojih su neki izvršili preko 30 puta ronili do olupine Titanika tokom 80-ih godina, uključujući i Nargelet - napisao je Harding na svojim društvenim mrežama.

Takođe se navodi da su nestali koji se nalaze u "Titanu" i osnivač i izvršni direktor kompanije "Oušengejt", Stokton Raš, Šazada Davud (48), jedan od najbogatijih ljudi u Pakistanu, i njegov sin Sulaiman Davud (19).

U međuvremenu, savetnik "Oušngejt-a", David Konkanon rekao je da papirologija sprečava grupu sa posebnim sredstvima koja bi mogla pomoći spasiocima da lociraju nestalu podmornicu.

Imamo opremu, ali nemamo ovlašćenje da krenemo u akciju

Konkanon, savetnik kompanije "Oušngejt", koji je rekao da je trebalo i on da bude deo posade koja je krenula u ovu ekspediciju, ali je otkazao, objasnio je da, kada je u pitanju potraga za nestalima na "Titanu", oprema je spremna, ali osoblje nije dobilo ovlašćenje za polazak.

foto: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia

- Oni su stručnjaci, koji su prošle godine radili napredno istraživanje Titanika - rekao je Konkanon i dodao:

"Ekipe za spasavanje su mobilisane, sede na asfaltu, spremni da krenu. Imamo brod kod Njufaundlenda koji je spreman da ih odveze do lokacije".

Kako je dalje rekao, u pitanju su životi nekoliko ljudi, i moraju svi da se pokrenu. Poseduju sva neophodna sredstva za rad, a oni sede i čekaju, jer nemaju ovlašćenje.

On je objasnio da oprema satima stoji na pisti i kada komunicira sa američkom vladom, dobija odgovore "van službe", ali ne od svih, već od ključnih ljudi koji imaju saglasnost za ovaj slučaj.

- To je neprihvatljivo - rekao je on za "Njuz nejšn", preneo je Njujork post.

- Ne želim da obeshrabrim vladine zvaničnike koji pomažu, jer rade svoj posao, ali moramo to da uradimo "brže", znači moramo doći do nestalih putnika uroku od 96 sati, pre nego što im ponestane kiseonika. To je ono na šta smo fokusirani sve vreme - rekao je Konkanon.

Povodom nestanka podmornice "Titan", oglasila se i kompanija "Oušngejt", koja je rekla da se ceo slučaj prati i mobilišu se sve opcije za bezbedno vraćanje posade.

- Ceo naš fokus je na članovima posade u podmornici i njihovim porodicama - navodi se u saopštenju kompanije.

Kurir.rs/Blic/Njujork post