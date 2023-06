"ČAK I DA SU PREŽIVELI IMALI BI TEŠKE POVREDE MOZGA" Pretpostavke stručnjaka o nestanku "Titana": Zaboravljamo PRESUDNU činjenicu

Mesto potonuća Titanika, 111 godina od tragedije, ponovo je u žiži svetske javnosti, nakon što se podmornica sličnog imena - Titan - u nedelju 18. juna spustila do olupine čuvenog broda i nestala!

Potraga za turistima zaglavljenim u podmornici, na 3.800 metara u dubokim vodama blizu kanadske granice I dalje traje, ali sve je manje nade da će akcija spasavanja uspeti, budući da će zalihe kiseonika u podmornici nestati danas oko 13 časova.

U potragu je uključen i spasilački brod "Dip enerdži", jedini koji bi mogao da spase zarobljene u Titanu.

Luka Kastratović, general Vojske Srbije u penziji i dr kardiohirurg Miljko Ristić razgovarali su u jutarnjem programu o ovim dešavanjima.

Dr Ristić nije optmističan kada je reč o zdravstvenom stanju nestalih putnika na ovim dubinama.

- Mislim da su prognoze pesimistične. Nije u pitanju samo kiseonik, on je samo jedan od faktora. Zaboravlja se činjenica koja se podvodi pod ronilačku bolset, na mnogo manjim dubinama. Ronioci mnogo kraće žive - kaže Ristić i pojašnjava:

- Kada izlaze na površinu oni moraju postepeno da izlaze da bi se prilagodila funkcija disanja, a zamislite pritisak na dubini od 4.000 metara! Sa svakih deset metara pritisak se povećava za jedan bar. Prosto, sa povećanjem pritiska spolja, u našem organizmu se povećava količina azota i on je presudan. Što je veći pritisak spolja, azot se povećava i u vidu mehurića raspršava u krvi i on dovodi do moždanih udara - rekao je Ristić.

Kastratović je dao svoje mišljenje.

- Savremene podmornice uranjaju do 1.200 metara. Ova podmornica nije imala odobrenje da uranja. Kompanija koja to radi prekršila je zakone. Treba imati u vidu da je Titanik potonuo za 2 sata i 40 minuta, a ovde se za jedan sat i 45 minuta izgubila veza između broda i rukovodioca posade. Treba reći i da je snimatelj filma Titanik, rekao da je to najopasnije mesto na zemljinoj kugli - započeo je Kastratović, dopunivši:

- Postoji nekoliko teorija. Da se spustila i zaglavila. Da negde možda pluta na nekoj visini ili da je od pritiska došlo do raspadanja. Dole je potpuni mrak. Treba da znamo da su uređaji takvi da se voda ispušta, ubacuje se vazduh da bi ona mogla da ispliva. Najverovatnije je da je nešto od tehnike otkazalo - smatra Kastratović.

Potrebno je, naglasio je, da su ti putnici išli na sopstvenu odgovornost.

- Ovde su bili bogataši i istraživači. Pre nego što uđu u kapsulu oni potpisuju da idu na sopstvenu odgovornost. Velike kompanije žele da sa što manje ulaganja što više zarade. Komandant ove podmornice je bio iskusan ronilac koji je uspešno zaranjao, ali sa ruskim podmornicama... Nešto je otkazalo - siguran je Kastratović.

Čak i da su živi i dalje, nadovezuje se Ristić, imali bi teške neurološke probleme.

- Pet dana su oni u prostoru nekompatibilnom za život. Da su preživeli imali bi teške neurološke posledice i oštećenja mozga. Najveća dubina je u Tihom okeanu 11.000 metara, ovde je 4.000 metara, ali činjenica je da se na svakih 10 metara pritisak povećava za 1 bar - ponovio je Ristić.

