UBILI SU MI DETE NA JEZIV NAČIN! Potresna ispovest majke brutalno likvidirane Anastasije (27) na Kosu

Majka tragično nastradale 27-godišnje Poljakinje Anastasije Rubinske izjavila je da ne može još uvek da poveruje da joj je ćerka u Grčkoj ubijena na tako svirep način i da zamišlja kako i dalje putuje.

- Za mene je Anastasija živa, imam utisak kao da je negde otputovala. Ne mogu da verujem da su našli njeno telo - rekla je Anastasijina majka u razgovoru za grčku televiziju "Mega" i dodala:

- Zamišljam da je još uvek živa, negde na putovanju u Grčkoj i da jednostavno nemamo telefonski kontakt. Ne mogu da shvatim njenu smrt, osećam da i dalje živi. Bila je veoma dobra devojka, imale smo odličan odnos - prenela je "Prototema".

"Smrtna kazna nije dovoljna"

Anastasijina majka se u intervjuu dotakla i osumnjičenog 32-godišnjeg muškarca iz Bangladeša koji je uhapšen pod sumnjom da je kidnapovao, silovao a potom i ubio Anastasiju te kobne večeri kad je nestala.

- Uverena sam da on to nije uradio sam, već da je imao saučesnike. Ubili su mi dete na jeziv način, nemam reči. Ne znam da li je pogodnija doživotna kazna zatvora ili smrtna kazna jer on mora da prođe kroz ono kroz šta je prošla moja ćerka - završila je majka.

Nova tačka optužnice

Dodatno krivično gonjenje za silovanje pokrenuto je danas protiv glavnog osumnjičenog za ubistvo 27-godišnje Anastasije na Kosu. Prema prethodnim tačkama optužnice, osumnjičeni Bangladešanin se tereti za otmicu i ubistvo s umišljajem.

Prema pisanjima "Prototeme", on je poslednji video Anastasiju živu i od prvog trenutka se smatra sumnjivim jer je policiji dao iskaz pun protivrečnosti. Pored njega, u kući gde je Anastasija bila pre ubistva, bio je i njegov prijatelj Pakistanac koji je takođe odveden na saslušanje.

"Policija nije reagovala na vreme"

Anastasijin otac, Andrej Rubinski, izjavio je pre pet dana da se nada da će odgovorni za smrt njegove ćerke biti kažnjeni na odgovarajući način i potvrdio da je "Anastasija bila dobra devojka koja je verovala da je ceo svet dobar".

- Moja ćerka je kidnapovana, silovana i ubijena. Supruga me je nazvala pre leta za Grčku i rekla da je pozvana da identifikuje telo koje je bilo u veoma lošem stanju jer je nekoliko dana bilo izloženo spoljnim uticajima. Policija nije reagovala na vreme kada je Anastasijin dečko prijavio njen nestanak - rekao je Andrej.

Kurir.rs/Blic/Prototema