ZALUŽNI BESAN JER NEMA DOVOLJNO NAORUŽANJA: Ruske odbrane nisu oslabile ni na jednom delu fronta!

Da bi ukrajinska ofanziva išla brže potrebno je više svih vrsta naoružanja - i to što pre, kaže načelnik generalštaba ukrajinske vojske general Valerij Zalužni.

On je kritikovao zapadne zemlje zato što ne šalju dovoljno naoružanja dovoljno brzo, uključujući i borbene avione američke proizvodnje F-16, dodajući da one "nikada ne bi započeli ofanzivu bez vazdušne superiornosti, dok se od Ukrajine to očekuje".

Zalužni se požalio i na manjak artiljerijske municije, tvrdeći da bi Ukrajina trebalo da ispaljuje barem onoliko hitaca koliko to čini Rusija, ali da je u stvarnosti taj broj desetostruko manji zbog ograničenih resursa.

Zbog toga on "besni" kada čuje komentare da kontraofanziva napreduje sporije nego što je planirano, navodi "Vašington post".

"Bez dovoljne snabdevenosti (resursima), ti planovi uopšte nisu realni", prokomentarisao je on, dodajući da ih oni "ipak sprovode".

On je rekao da je pitanje koje ga svakodnevno muči to "kada će Zapad poslati neophodno oružje, pre svega F-16 i municiju", kao i kako od njega očekuju "da završi posao" bez toga.

Zalužni je rekao da je te brige podelio sa svojim američkim kolegom Markom Milijem, koga "duboko poštuje" i "smatra prijateljem", tokom njihovih čestih višečasovnih razgovora telefonom.

"I on ih deli, apsolutno. Ja verujem da on može da mi pomogle da se rešim tih briga", dodao je ukrajinski general.

"Mi imamo dogovor: U kontaktu smo 24/7. Ponekad, ja mogu da ga pozovem i kažem, 'Ako ne dobijem 100.000 granata u narednih nedelju dana, 1.000 ljudi će umreti'. Stavite se u moju poziciju", nastavlja on.

Pitanje municije muči ukrajinske komandante već mesecima. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u februaru je rekao da "Ukrajina troši mnogo više municije nego što može da se proizvede".

To znači da bi artiljerijska municija u budućnosti mogla da postane još ređa i teža za nabavku, navodi "Vašington post".

Zalužni je rekao da je određeni broj nemačkih tenkova "leopard" već uništen, dodajući da ih oni nisu dobili "da bi ih vozili po paradama, niti imaju političare koji će u njima da se slikaju".

"Oni su došli u rat. A 'leopard' na bojnom polju nije 'leopard', već meta."

Komentarišući navode pojedinih zapadnih analitičara da bi pobuna grupe "Vagner" mogla negativno da utiče na rusku vojsku na bojnom polju, Zalužni kaže da nije siguran u to.

"Ne mislim da su njihove odbrane oslabile na bilo kom delu fronta", rekao je on.

Kada je reč o razmeštanju dela "vagnerovaca" na prostoru Belorusije, "Vašington post" piše da će Ukrajinci sada morati da vode više računa o svojoj severnoj granici.

"Imam mnogo strahova i 'Vagner' je jedan od njih", rekao je Zalužni.

"Oni nisu jedini. Ako bi počeo da pričam o njima, zavrtelo bi mi se u glavi. Naš posao je da se pripremimo za najgore moguće scenarije i da pokušamo da minimiziramo njihove posledice", zaključuje ukrajinski general.

