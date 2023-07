"UKRAJINCI U VELIKIM GUBICIMA, NE MOGU DALJE BEZ OVOGA!" Stručnjaci: Novih 40 bataljona NISU DOVOLJNI protiv ukopane ruske vojske

Takozvana kontraofanziva Ukrajine, koja je započeta nedavno, ne odvija se brzinom koju su mnogi očekivali, prema rečima Marka Milija, šefa Združenog generalštaba američke vojske.

On je izjavio da će sukob trajati još nekoliko nedelja i da će biti izuzetno krvav. Ove tvrdnje dobijaju potvrdu iz terena, s obzirom na neuspeh ukrajinske ofanzive u Bahmutskom rejonu Donjecke Narodne Republike koja je zaustavljena.

Nekadašnji predsednik Rusije i sadašnji Zamenik predsednika Saveta bezbednosti, Dmitrij Medvedev, izjavio je da je Ukrajina kao zemlja nestala sa mape sveta.

Branko Branković, diplomata i nekadašnji ambasador pri UN i prof. dr Časlav Koprivica, sa Fakulteta političkih nauka, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su se dotakli ukrajinske kontraofanzive.

- Ofanziva je počela 4. juna i za sada su Ukrajinci uspeli da zauzmu 6 sela odnosno zaseoka. Gubici su im ogromni. U prvih nedelju dana oni su izgubili otprilike 12.500 ljudi. Pominje se da Ukrajina ima rezerve od otprilike 40 novih bataljona. To znaći još desetak brigada. Međutim, ako ste vi u prvih nedelju dana izgubili 4 brigade, to ne znači da će te išta uraditi - rekao je Koprivica.

- Ono što je prblem za ukrajinsku vojsku je što oni ratuju praktično bez avijacije. To je jako teško kada imate utvrđenog protivnika, mislim na rusku vojsku koja se više od 6 meseci ukopavala. Rusija jednostavno ima premoć u vazduhu - istakao je Koprivica.

Branko Branković se osvrnuo na pokušaj vojnog udara od strane Vagnerovih snaga na rukovodstvo Rusije, ali je istakao da ta situacija ima dublju pozadinu.

- Meni je to tako naivno bilo, a Zapad je u to poverovao. To je po meni bila velika igra sa tzv. svađom Vagnera i Moskve čiju je udicu Zapad progutao i mislili su sada ili nikada. Rusia je tim mnogo dobila. Prvo je pokazala da se vlasti ne ruše tako kako vi hoćete i da se Rusija neće rasparčavati. Drugo, govori se već godinu dana da Rusija mora da se zadovolji teritorijalno. Pa ako se ona zadovolji Ukrajinom, da oni (Zapad) pokušaju da uzmu parče od Belorusije. Zato je Rusija ovim potezom izvukla Vagner i poslala ga na granicu Ukrajine i Belorusije, a takođe je pre toga instalirala nuklearno naoružanje u Belorusiji - rekao je Branković.

