"RUSI SU PRILIČNO OSRAMOTILI HVALJENU ZAPADNU TEHNIKU" Šešelj nema dilemu: Rušenje dronova iznad Moskve je BEZIDEJNOST Ukrajine

Ruske snage izvele su nove vazdušne napade na Odesu.

I dok Ukrajina tvrdi da je ruska pravoslavna crkva Preobraženja oštećena upravo u tom napadu, Moskva je saopštila da su raketirana mesta za proizvodnju dronova.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski obećava odmazdu za Odesu, istovremeno tvrdeći da je ukrajinska ofanziva odložena zbog nedostatka municije.

Gost jutarnjeg programa Kurir televizije koji je analizirao trenutnu, ali i eventualni razvoj situacije u Ukrajini je Aleksandar Šešelj, zamenik predsednika SRS.

Šešelj je komentarisao saopštenje ruskog ministarstva odbrane da su dronovi oboreni nedaleko od samog ministarstva, odnosno iznad Moskve:

- U pitanju su komercijalni dronovi, nose malu količinu eksploziva, mogu da se kupe u prodavnici ili da se naruče putem interneta. Ti dronovi ne mogu da nanesu neku ozbiljniju štetu. Cilj takvog napada, odnosno provokacije jeste da izazove strah kako bi se eventualno nešto promenilo na frontu. Bilo je već takvih provokacija, ali to pokazuje neku vrstu bezidejnosti jer nema rezultata od one kontraofanzive koju su najavljivali. Rusi su prilično osramotili tu hvaljenu zapadnu tehniku jer je evidentno da nisu uspeli da naprave uspehe. Ukrajinci sa tim činjenicama prave druge teme, moraju da izmišljaju nove događaje kako se ne bi pričalo o konkretnim stvarima i njihovom očiglendom velikom neupsehu.

S obzirom na to da se pomatra budućnost Vagnera, Lukašenko je na šaljiv način, u razgovoru sa Putinom, rekao da je deo iz te grupe u centru Belorusije i da žele ići na Zapad, pa je pomenuo Poljsku.

Poljska je to ozbiljno shvatila, pa je počela da premešta vojsku, rekli su da je Prigožin nepredvidiv.

Šešelj je komentarisao ovu situacija, te odgonentuo da li su ovo konture novih sukoba:

- Predsednik Putin je govorio o teritorijalnim pretenzijama zemalja koje se graniče sa Ukrajinom na ukrajinsku teritoriju. Očigledno je da Ukrajina neće ostati u ovom obliku, pa će određene zemlje imati teritorijalne pretenzije. Izjava Lukašenka jeste vrsta provokacije, ali neozbiljne, u smilu da ima 20.000 ljudi koje u Vagneru, a sada još i manje, a dosta njih je potpisalo ugovor sa ministarstvom odbrane i oni su postali vojnici Rusije. Postoji mnogo važnija stvar koje se dogodila na ukrajinskom ratištu, a to je dobijanje kasetne municije od SAD. To je potvrđeno, Bajden je rekao da je jedan od razloga isporuke kasetne municije to što nema u zalihama municije koja se koristila za artiljeriju.

Potom je rekao da kasetnu bombu koriste samo zlikovci i zločinci:

- Kasetnu municiju koriste samo zlikovci i zločinci. Mi imamo to iskustvo na koži. To nije municija sa kojom se gađaju vojni ciljevi. To je municija koja se svesno koristi protiv civila. Amerikanci ukrajinsku vojsku vide kao potrošnu robu. Režim u Kijevu koji koriste tu municiju pokazuju da im nije stalo do sopstvenih građana.

