BLINKEN OTKRIO IZNENAĐUJUĆE DETALJE O UKRAJINSKOJ OFANZIVI: Američki državni sekretar otkrio i kad će Kijev dobiti F-16 od SAD

Američki državni sekretar Entoni Blinken navodi da je Ukrajina ponovo vratila polovinu teritorija koju je Rusija prvobitno zauzela.

Ukrajinske snage su prema njegovim rečima suočene sa "veoma teškim borbama" nastojeći da povrate još više teritorija koje trenutno kontrolišu ruske snage.

- Već je vraćeno oko 50 odsto teritorija koje su inicijalno zauzele ruske snage. To su još relativno rani dani kontraofanzive. Teška je situacija. Kontraofanziva se neće okončati za nedelju ili dve već pre za nekoliko meseci - rekao je Blinken za CNN.

foto: Printscreen/ABC news

Transfer američkih lovaca F-16 u Кijev mogao bi prema njegovim rečima da potraje nekoliko meseci.

- Nije samo u pitanju oprema. To je obuka. To je održavanje. To je sposobnost da se koristi u operacijama kombinovanog naoružanja. Za sve to je potrebno vreme - rekao je Blinken.

Agencija Rojters, međutim, navodi da bledi nada da bi Ukrajina mogla brzo da ostvari napredak i primora ruske snage na povlačenje jer su borbe veoma teške.

Krajem prošlog meseca predsednik Volodimir Zelenski je priznao da je napredovanje ukrajinskih snaga "sporije od željenog" i poručio da zvanični Kijev neće podleći pritisku da ubrza kontraofanzivu.

(Kurir.rs)