MISTERIOZNA SMRT MAGDALENE U EGIPTU Otišla i nije se vratila, na mrežama se pojavili JEZIVI SNIMCI: "Dođi da me izvučeš" (VIDEO)

Magdalena Žuk, 27-godišnja kozmetičarka iz Poljske, skočila je u smrt dok je bila na odmoru u egipatskom odmaralištu Marsa Alam 29. aprila 2017.

Tragedija se dogodila samo tri dana nakon što je stigla u Egipat. Prvobitni planovi za odmor uključivali su njenog dečka Markusa, ali zbog problema sa pasošem nije mogao da joj se pridruži. Magdalena je obavestila svog dečka o putovanju samo 7 sati pre leta jer je to trebalo da bude iznenađenje.

Put je već bio plaćen i nisu mogli da dobiju povraćaj novca niti da prodaju karte, pa je Magdalena na kraju otišla sama. To je trebalo da bude pravi opuštajući odmor, ali od prvog dana počela je da se dešava serija čudnih događaja koji su se na kraju završili njenom smrću.

foto: Printscreen YouTube

Sreda

Magdalena je doletela u Egipat 25. aprila 2017. Rezervisala je boravak u "Three Corners Ekuinok Beach Resort" sa 4 zvezdice. Izveštaji posetilaca u hotelu navode da se Magdalena od početka ponašala čudno.

Sedela bi i tiho pila sama, onda bi odjednom ćaskala i igrala sa svima, pa bi opet utihnula. Drugi gosti su izjavili da je pitala gde joj je dečko kao da je tamo sa njom.

Od prvog dana njena porodica je počela da dobija neobične SMS poruke od Magdalene. Svojoj porodici je slala poruke kao da su tamo sa njom na odmoru sa njom, pitajući ih da li bi sada došli u njenu sobu.

Takođe je izjavila da je čula glasove u svojoj sobi. Njena porodica je čak dobila pozive o njenom ponašanju od njenog turističkog agenta Mahmuda Hairija, koji je govorio poljski. Kako je Magdalena počela da se ponaša sve čudnije, Mahmud se više brinuo.

Njena porodica je od njega počela da dobija mnogo čudnih fotografija njihove ćerke na kojoj Magdalena leži u krevetu u ogrtaču pokrivajući lice ili leži sklupčana u hodniku.

Četvrtak

Zbog njenog ponašanja porodica se zabrinula i pokušala da joj organizuje let kući, međutim, jedini let iz Egipta bio je u subotu. Njeno stanje se znatno više pogoršalo do četvrtka uveče. Osoblje je pokušalo sve da je smiri, ali se i dalje ponašala histerično.

Petak

Gosti hotela su je u petak ujutru zatekli kako leži na podu hola bez svesti, pa je osoblje hotela odvezlo u bolnicu. Ušla je u bolnicu ponašajući se naizgled normalno, lekari su je brzo otpustili i brzo je vraćena u hotel.Izveštaji su oprečni o tome zašto nije bila lečena, ali se činilo da se dobro ponašala u bolnici i poslali su je nazad u hotel.

Subota — prvi pokušaj samoubistva?

Ovo je bio dan kada je Magdalena trebalo da krene kući. Neki izveštaji navode da je pokušala da izvrši samoubistvo oko 6 sati ujutro na krovu hotela, ali ju je osoblje hotela sprečilo da skoči. Kasnije tog dana stigla je na aerodrom u subotu spremna da se vrati kući.

Ali počela je da se ponaša još čudnije nego ranije i na kraju obezbeđenje nije dalo da uđe u avion zbog njene nestabilnosti i vraćena je u hotel. Prema izvoru, bila je u lošem psihičkom stanju. Nažalost, hotel je nije primio nazad zbog svih problema koje je tamo izazvala.

Te noći se čula sa svojim dečkom, ne sa svog telefona, već sa telefona turističkog vodiča, Mahmuda. Mahmud započinje poziv sa dečkom, držeći telefon dok Magdalena razgovara.

Ceo poziv je zbunjujući i čudan. Ona jedva priča, nema mnogo smisla to što govori, ljulja se napred-nazad sve vreme i stalno ponavlja slovo "M".

Ona je pričala veoma zabrinjavajuće stvari, i molila dečka da dođe po nju, ali kada je on pitao šta se dešava, ona mu nije odgovorila.

Video se završava kada njen turistički vodič Mahmud Hairi uzima telefon i kaže Markusu na poljskom "ovo je gubljenje vremena" i rekao je da će ga Magdalena pozvati kasnije. Novine su bile ispunjene sumnjom na "tamnoputog čoveka" na kraju snimka, a Mahmuda su ubrzo nazvali osumnjičenim za ubistvo iako nije bilo dokaza o njegovoj umešanosti u smrt koja je nastupila kasnije.

Pogledajte ceo video poziv u nastavku:

Ovo sugeriše da joj se nešto dogodilo i da je bila veoma uplašena da kaže bilo šta svom dečku pred Mahmudom dok joj je on držao telefon, pisali su mediji o ovom slučaju.

Drugi odlazak u bolnicu i drugi pokušaj samoubistva?

Te noći Magdalenin prijatelj Maciej, koji je pomenut u video pozivu, putovao je iz Poljske da je odvede kući. Bila je svesna toga i znala je da će biti sa njim već sledećeg dana. Nakon poziva, Magdalenu je Mahmud vratio u istu bolnicu. Dok je prilikom prve posete bolnici delovala normalno, druga poseta nije mogla biti drugačija.

Odbila je da bude pregledana, počela je da se bori sa bolničkim osobljem i počela da beži od njih dok su pokušavali da je uhvate. Ovaj video snimak prikazuje čitavo mučenje. Kada su je na kraju sustigli, odvedena je u privatnu sobu gde su je vezali peškirima za krevet.

Medicinska sestra koja je čuvala Magdalenu je malo kasnije odvezala peškire jer je trebalo da ide u kupatilo. Kada se oslobodila, napala je medicinsku sestru, otrčala do prozora i iskočila iz drugog sprata. Odmah je konstatovana smrt od zadobijenih povreda.

Zagadka śmierci Magdaleny Żuk#magdalenazuk pic.twitter.com/owWcXorFre — Zagadka śmierci Magdaleny Żuk (@zagadka_zuk) October 22, 2022

Teorije

Ovo je navelo mnoge ljude da se zapitaju, posebno njenu porodicu, da li je pokušavala da izvrši samoubistvo zbog mentalne bolesti kao što je bipolarni poremećaj ili da pobegne od nekoga, verovatno Mahmuda.

Postoji mnogo teorija oko ovog slučaja kao da je bila jako drogirana, otuda i nenormalno ponašanje. Za nekoliko dana, njeno ime je bilo u središtu jedne od najvećih priča te vrste koje su pogodile Poljsku poslednjih godina, a njena smrt je povezana sa nizom optužbi koje se kreću od ubistva do trgovine ljudima.

Poljski mediji su tvrdili i pisali da je Magdalena ubijena, a niz sumnjivih izveštaja je počeo da podstiče glasine na društvenim medijima. Poljski tabloid Pudelek objavio je priču sa naslovom "27-godišnja Poljakinja UBIJENA U EGIPTU!" netačno navodeći da je pronađena u svojoj sobi sa misterioznim povredama glave.

foto: Printscreen Youtube

Priča je uključivala navode Magdalenine sestre da je silovana na dejtu na koji je otišla, dok je tabloid Fakt pisao da je, iako je pala sa prozora, u tom trenutku morala da bude bez svesti jer je zadobila povrede samo na levoj strani.

Na društvenim mrežama ljudi su počeli da tvrde da je Magdalenin nervni slom nastao nakon što je grupno silovana, u sado-mazohističkom ritualu zvanom taharrush igra. Fraza, koja na arapskom doslovno znači "grupno uznemiravanje".

Nedeljnik Vprost je 10. maja objavio priču u kojoj se "ritual" opisuje kao "neka vrsta javne kazne za zločesto ponašanje žene", pri čemu "muškarci okružuju žrtvu dodirujući njena intimna mesta". Seksualno zlostavljanje postalo je istaknuta karakteristika teorija zavere, sa turističkim vodičem Mahmudom Hairijem koji je uvek bio u centru teorija.

Zagadka śmierci Magdaleny Żuk#magdalenazuk pic.twitter.com/owWcXorFre — Zagadka śmierci Magdaleny Żuk (@zagadka_zuk) October 22, 2022

Privatni detektiv porodice je 9. maja za list Dziennik Łodzki rekao da ne veruje u egipatsku verziju događaja, tvrdeći da Žukova nije mogla da umre od pada sa drugog sprata zbog svog atletizma i maratonskih treninga.

Umesto toga, rekao je da ju je drogirala "organizovana banda", u kojoj je turistički vodič imao "ključnu ulogu". U video snimku na Jutjubu, koji je pregledan skoro tri miliona puta, on tvrdi da je Mahmud bio taj koji ju je sprečio da se ukrca u avion nazad za Poljsku.

Obdukcija koju su izvršila dva odvojena tima poljskih stručnjaka potvrdila je da ona nije bila žrtva nasilja ili seksualnog napada. Jedine povrede bile su one koje su bile u skladu sa padom.

Policija Hitni pozivi 192 Prijava nasilja u porodici 0800-100-600 (0-24h, besplatan poziv) SOS telefoni Autonomni Ženski Centar - SOS telefon 0800-100-007, radnim danima 10-20h ASTRA Akcija protiv trgovine ženama - SOS telefon 011 785-0000, 065 3347-817, dostupan 24h Evropski broj za nestalu decu 116-000 Incest trauma centar - SOS telefon 011 3441-737, 011 3861-332, dostupan 24h Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011, besplatan poziv, radnim danima 10-19h 011 2769-466, radnim danima 10-19h 062 304-560, noću 19-10h

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva – lekari Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“. Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

(Kurir.rs/Mondo)