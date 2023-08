"FRANCUSKA NIJE DONELA MIR NIGERU ALI NASTAVLJA DA CRPI URANIJUM" Mitić: Došlo je do prisustva Vagnera tamo, koji je INTERESANTAN

Dr Aleksandar Mitić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu gostovao je u jutarnjem programu Redakciji, iznevši mišljenje o dešavanjima u Africi.

Naime, velika geopolitička predstava odigrava se trenutno na dve pozornice: u Ukrajini i u Africi, ali u obe je glavni "igrač" Rusija.

ŽARIŠTA U AFRICI: foto: Kurir tv Širom Afrike dešavaju se kontra-obojene revolucije gde građani izražavaju zahvalnost i traže podršku Rusije. Poslednja od njih je Niger, u kojem je izvršen državni udar, i gde su Pristalice vojske koja je prošle nedelje preuzela vlast u Nigeru mahale na ulicama ruskim zastavama. Na pretnju Vašingtona da će državi Niger uskratiti pomoć, vojska ove države je zvanično odgovorila: "Zadržite svoju pomoć i dajte je milionima beskućnika u SAD. Milosrđe započnite od svoje kuće"

U oktobru 2022. godine, u Burkini Faso izbio je vojni udar podržan od strane građana koji su na ulice izašli ogrnuti u ruske zastave i izvikivali parole podrške vojsci i Rusiji.

Da li se ruski uticaj sve više širi, da li Zapad gubi Afriku?

Mitić je započeo razgovor osvrtom na previranje većih zemalja koje su držale afričke teritorije kao svoje kolonije, svojevremeno i podsetio na činjenicu koja vlada u afričkim državama, a bazira se na anti - francuskom sentimentu i sećanje na kolonijalna vremena, dok je Francuska zadržala jasne ekonomsko - političke interese.

- Pre 20 godina sam bio u Burkini Faso i to je izgledalo tako da odete kod predsednika koji ima palatu u posetu, pa odete kod fransuskog ambasadora koji ima još veću palatu od predsednika - oslikao je Mitić.

U nastavku Mitić navodi kao činjenicu da Francuska, svakako, gubi svoj uticaj:

- Ne treba zaboraviti da je ceo taj region siromašan, to je teritorija koja je bogata mineralima, ali gde su ljudi izuzetno siromašni, a sa druge strane visoka je stopa nataliteta. Bin Laden (koji je iz tog regiona), baš zato što je plodno tlo, tu raširio svoj uticaj, i zbog toga što je to islamsko područje i činjenice da su to siromašne države.

Nakon urušavanja Libije, Afrika je dodatno napunjena ekstremističkim - terorističkim grupama. Mitić je time ukazao da Francuska nije uspela da donese mir, iako i dalje crpi uranijum iz tog predela.

- Dakle ovo što sada vidimo je da Francuska, sa svojim operacijama, nije donela stabilnost u borbi sa islamističkim pokretima, a vidimo da crpi iz Nigera ogromne resurse, pre svega uranijum, a znamo da Francuskoj, 70 odsto njene energije dolazi od uranijuma i da je Niger sedmi proizvođač uranijuma na svetu - ukazao je Mitić.

On nije iznenađen dešavanjima u Africi, navevši da su generali u Maliju pretežno obrazovani u Sovjetskim, ruskim vojnim školama:

- U posljednje vrijeme, intenzitet eksplozije entuzijazma ka Rusiji postaje sve očitiji u Maliju. Država ima već dugi niz godina važne vojne sporazume sa Ruskom Federacijom, što nije ništa novo. Mnogi generali u Maliju su obrazovani u sovjetskim i ruskim vojnim školama, a rezultati istraživanja javnog mnjenja pokazuju da čak 84% ljudi u Maliju podržava Rusiju i smatra je glavnim partnerom.Vidimo da je došlo do prisustva Vagnera koji je posebno ineteresantan tamo. Ni Zapad ni Ruska Federacija nisu direktno priznali rusko mešanje u situaciju u Nigeru. Amerikanci pokušavaju da zadrže svoj položaj tamo na severu zemlje, kojim kontrolišu dobar deo te teritorije - rekao je Mitić i zaključio:

- Zaista je teška perspektiva. Njima je preko Libije, ka Italiji, sve veći pritisak naročito na Italiju, zato Italijani pokušavaju da smire situaciju. Osim osude samog državnog udara - EU nije dublje išla u tu priču. Svi imaju svoje interese vezane za energetiku.

