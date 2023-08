"INTERESANTNO DA JE U TIM ZEMLJAMA PRISUSTVO VAGNERA" Spasić o motivu vojnog puča u Africi: Te zemlje kriju prirodna bogatstva

Kriza u Nigeru preti da zapali Afriku! Pošto je vojna hunta zbacila predsednika Nigera Mohameda Bazuma, a Zapad uveo sankcije ovoj zemlji, u zaštitu pučista su ustale prelazne vlade Burkine Faso i Malija koji se graniče sa Nigerom, a koje su suspendovane članice Ekovasa.

Sve to je situaciju učinilo maksimalno zapaljivom, a sasvim je jasno da će bilo kakva vojna intervencija protiv Nigera biti ravna objavi rata i ove dve zemlje, ali i opštoj destabilizaciji čitavog afričkog regiona.

Ni dominantna Ekonomska zajednica država Zapadne Afrike - Ekovas nema moć da smiri situaciju, a Francuska i Italija su najavile evakuaciju svojih građana.

foto: Bumble Dee / Alamy / Alamy / Profimedia

Mogućnost kako takvog smirivanja uzavrelog stanja u Nigeru demonstranti vide u uključenju Rusije, pa su na ulicama uzvikivali ime Vladimira Putina. U masi se moglo čuti: "Živeo Putin, živela Rusija, dole Francuska", mada je Kremlj zatražio oslobađanje demokratski izabranog predsednika Mohameda Bazuma.

Gost Usijanja koji je odgonentuo zbog čega je pobuna u tom delu Afrike je Zoran Spasić, stručnjak za međunarodnu politiku

Rekao je da su to zemlje iz iste regije, a da je geneza svih sukoba upravo prirodna bogatstva.

- Jedan legalno demoktratski izabran predsednik je brutalno svrnut, vojnik pučem, i to je nastavak puča u Africi. U poslednje tri godine imali smo puč u Sudanu, Gambiji, Centralnoj Afričkoj Republici i u još nekim državama. Prirodna geneza svih tih sukoba su prirodna bogatstva. Tu se bore razne regionalne grupe. Morate imati u uvid da su sve to države koje pripadaju regionu Sahela, a to je važno jer izveštaj UN iz 2020. godine kaže da je to region u koji je pretrpeo najviše pobuna, raznih terorističkih i ekstremističkih grupa - započeo je Spasić, pa dodao:

- Interesantno je da imate prisustvo Vagnera, privatne ruske vojne kompanije, upravo u državama koje sam naveo, odnosno u kojima je izvršen vojni puč. Te zemlje baš slučajno kriju prirodna bogatstva.

Kurir.rs

