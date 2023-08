"PREDSEDNIK NIGERA VEĆ PREŽIVEO JEDAN PUČ" Nikola Perišić: Zanimljivo da se ovaj desio tokom samita Rusije i afričkih zemalja

Kriza u Nigeru mže da zapreti celoj Africi? Nakon vojnok puča koji je zbacila predsednika Nigera Mohameda Bazuma.

Sve to je situaciju učinilo maksimalno zapaljivom, a sasvim je jasno da će bilo kakva vojna intervencija protiv Nigera biti ravna objavi rata ali i opštom disbalansu na tom kontinentu.

Gost "Usijanja" koji je pričao o interesu svetskih sila je Nikola Perišić, istraživač Centra za društvena istraživanja.

- Zanimljiv je tajming u kojem se sve ovo desilo. Faktički se poklopilo sa samitom koji su imali Rusija i Afrika. Takođe, okolne države koje se graniče sa Nigerom su prethodnih godina imali pučeve, moguće da je i to razlog, da se sve to prelilo. Govori se da bi to moglo da se proširi i na druge zemlje Afrike. Interesantno je da je 2021. godine, kada je izabran aktuelni predsednik Nigera, takođe bio pokušan puč, ali bezuspešno - rekao je Perišić, pa nastavio:

- Definitivno različite svetske sile sigurno imaju određene interese da stvore vid nestabilnosti u ovom području. Strahujem da neka zemlja Afrike ne bude kao Sirije, pa da služi kao poligon borbi između Zapada i Rusije jer bi to totalno razorilo već siromašnu državu.

